{"_id":"6aba08526acab80c960f8a45","slug":"koidi-nalagarh-artificial-lake-10-bigha-farmland-submerged-crop-destroyed-2026-09-28","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"सोलन: कोईड़ी में 25 दिन से बनी है कृत्रिम झील, 10 बीघा कृषि भूमि जलमग्न; फसल तबाह, स्कूल पर भी मंडरा रहा खतरा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नालागढ़ उपमंडल की कोईड़ी पंचायत के कुमारहट्टी में 2 सितंबर की रात हुए भूस्खलन के कारण बनी कृत्रिम झील 25 दिन बाद भी जस की तस बनी हुई है। इससे तीन भाइयों नरेश कुमार शर्मा, जगपाल शर्मा और यशपाल शर्मा की करीब 10 बीघा कृषि भूमि जलमग्न हो गई है। खरीफ की फसल तबाह होने के बाद अब अगली फसल भी नहीं बो पाएंगे। साथ ही आसपास के क्षेत्रों के लिए भी खतरा बना हुआ है। घटना के बाद जिलाधीश मनमोहन शर्मा और एसडीएम नरेंद्र अहलूवालिया ने लोक निर्माण विभाग समेत अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ मौके का दौरा कर झील का पानी जल्द निकालने के निर्देश दिए थे। विज्ञापन

सरकार से कोई सहायता नहीं मिली

हम तीनों भाइयों की करीब 10 बीघा जमीन जलमग्न हो गई है। टमाटर की फसल खराब हो चुकी है और अब अगली फसल भी नहीं बो पाएंगे। वर्ष 2023 में भी फसलें खराब हुई थीं, लेकिन कोई सहायता नहीं मिली। - यशपाल शर्मा, पीड़ित, कुमारहट्टी



हम तीनों भाइयों की करीब 10 बीघा जमीन जलमग्न हो गई है। टमाटर की फसल खराब हो चुकी है और अब अगली फसल भी नहीं बो पाएंगे। वर्ष 2023 में भी फसलें खराब हुई थीं, लेकिन कोई सहायता नहीं मिली। -

विज्ञापन

विज्ञापन

बच्चों को नदी पार करने में परेशानी

नदी में अस्थायी झील बनने से आसपास के गांवों के लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। नदी के दूसरी ओर रहने वाले स्कूली बच्चों को स्कूल के लिए कई किमी पैदल चलना पड़ रहा है। पानी की जल्द निकासी होनी चाहिए। -राम लाल, स्थानीय निवासी

विज्ञापन