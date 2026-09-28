सोलन: स्वास्थ्य मंत्री ने शमरोड में वाटिका मेला मैदान के सुधारीकरण कार्य का किया लोकार्पण, नौणी में विकास कार्यों के लिए धनराशि का एलान

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सोलन के नौणी मझगांव में तीन दिवसीय किसान मेले के समापन समारोह में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल डॉ. धनीराम शांडिल मुख्यातिथि के रूप में पहुंचे। इससे पहले उन्होंने शमरोड में चार लाख रुपये की लागत से सुधारे गए वाटिका मेला मैदान का लोकार्पण किया। नौणी में मार्केट कॉम्प्लेक्स, वाटिका खेल मैदान और भूतपूर्व सैनिकों के घरों तक रास्ते में टाइल लगाने के लिए एक-एक लाख रुपये की पहली किस्त देने की घोषणा की गई। इसके अलावा दो सोलर लाइट, किसान मेला समिति और स्कूली बच्चों के लिए भी आर्थिक सहायता का ऐलान किया।

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