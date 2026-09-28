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सोलन: तमड़ोह स्कूल में बच्चों के चेहरों पर आई मुस्कान, रोटरी क्लब नालागढ़ ने बांटे जूते
पहाड़ के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले बच्चों के लिए छोटी-सी मदद भी उनके चेहरे पर बड़ी मुस्कान ला सकती है। इसी भावना के साथ रोटरी क्लब नालागढ़ ने राजकीय प्राथमिक पाठशाला तमड़ोह में छात्र-छात्राओं के लिए मदद का हाथ बढ़ाया।
क्लब की ओर से स्कूल में बच्चों को अच्छी किस्म के जूते वितरित किए गए। जूते पाकर बच्चों के चेहरों पर खुशी देखने को मिली। इसके साथ ही क्लब ने बच्चों को खाने-पीने का सामान भी बांटा।
रोटरी क्लब नालागढ़ के प्रधान केके बस्सी ने बताया कि पहाड़ी ग्रामीण क्षेत्रों में कई परिवारों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती कि वे अपने बच्चों के लिए अच्छे जूते खरीद सकें।
इसी जरूरत को देखते हुए क्लब ने तमड़ोह स्कूल के बच्चों की मदद करने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि बच्चों को अच्छी गुणवत्ता के जूते उपलब्ध करवाने का उद्देश्य उन्हें रोजमर्रा की जरूरत में सहयोग देना है।
क्लब की यह पहल केवल जूते बांटने तक सीमित नहीं रही। बच्चों को खाने-पीने का सामान भी वितरित किया गया, जिससे कार्यक्रम उनके लिए और भी खास बन गया।
स्कूल प्रबंधन समिति की प्रधान रीता देवी और स्कूल प्रभारी जगदेव चंद ने रोटरी क्लब नालागढ़ का आभार जताया। उन्होंने कहा कि क्लब की ओर से बच्चों के लिए किया गया यह सहयोग सराहनीय है।
ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए इस तरह की पहल न केवल उनकी जरूरत पूरी करती है, बल्कि उन्हें यह एहसास भी कराती है कि समाज उनके साथ खड़ा है।
कार्यक्रम में क्लब के कार्यकारिणी सदस्य रणदीप बस्सी, स्कूल प्रबंधन समिति की सदस्य वंदना देवी, पूजा देवी और संतोष कुमारी भी मौजूद रहीं।
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