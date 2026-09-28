{"_id":"6aba144180ed1ce39f0b2907","slug":"video-solan-weather-rain-after-one-week-cold-increases-september-2026-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोलन में बदला मौसम का मिजाज, एक सप्ताह बाद फिर झमाझम बारिश; बढ़ी ठंड, मालरोड पर पसरा सन्नाटा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सितंबर के आखिरी दिनों में सोलन का मौसम अचानक बदल गया है। करीब एक सप्ताह तक बारिश से राहत के बाद सोमवार को शहर में एक बार फिर तेज बारिश शुरू हो गई। सुबह से ही आसमान बादलों से घिरा हुआ था। दोपहर करीब 12 बजे मौसम ने करवट ली और पहले बूंदाबांदी शुरू हुई, जिसके कुछ ही देर बाद बारिश तेज हो गई। बारिश शुरू होते ही शहर की सामान्य रफ्तार भी प्रभावित होती दिखाई दी। सोलन का व्यस्त मालरोड, जहां आमतौर पर दिन के समय लोगों की अच्छी-खासी आवाजाही रहती है, बारिश के दौरान अपेक्षाकृत खाली नजर आया। अचानक बारिश आने से कई लोग सुरक्षित जगह तलाशते दिखाई दिए, जबकि कुछ लोग बारिश थमने का इंतजार करते रहे। बारिश का असर शहर के तापमान पर भी महसूस किया जा रहा है। बारिश शुरू होने के साथ ही वातावरण में ठंडक बढ़ गई है। सितंबर में ही मौसम के इस तरह ठंडा होने से लोगों को गर्म कपड़े बाहर निकालने पड़ रहे हैं। शहर में बदलते मौसम का असर सुबह से ही नजर आ रहा था। बादलों के कारण धूप नहीं निकली और दोपहर में बारिश शुरू होने के बाद ठंड का एहसास और बढ़ गया। आमतौर पर सितंबर के दौरान सोलन में मौसम में हल्की ठंडक शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार बारिश के कारण ठंड का असर ज्यादा महसूस हो रहा है। अचानक बदले मौसम के चलते लोगों को अब गर्म कपड़ों की जरूरत महसूस होने लगी है। बारिश के बीच शहर की सड़कें भी गीली हो गई हैं। वाहन चालकों को भी बारिश के दौरान सावधानी से वाहन चलाने की जरूरत है। फिलहाल सोलन में बारिश का दौर जारी है और मौसम के अचानक बदले मिजाज ने सितंबर में ही सर्दी की दस्तक का एहसास करा दिया है।

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