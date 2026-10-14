{"_id":"6acf2ae7c3c4f63b7f0b4124","slug":"video-solan-bjp-protest-against-congress-government-guarantees-2026-10-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोलन में कांग्रेस सरकार की गारंटियों के खिलाफ भाजपा का धरना, शैलेंद्र गुप्ता ने उठाए सवाल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

प्रदेश सरकार की गारंटियों को लेकर भाजपा ने बुधवार को सोलन में धरना प्रदर्शन किया। भाजपा सोलन शहरी मंडल की ओर से पुराने उपायुक्त कार्यालय के बाहर आयोजित प्रदर्शन में कांग्रेस सरकार की घोषणाओं को लेकर सवाल उठाए गए। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। भाजपा सोलन शहरी मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता ने कहा कि 14 अक्तूबर 2022 को कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी ने सोलन के ठोडो मैदान से कई गारंटियों की घोषणा की थी। उनके अनुसार, चार साल बीतने के बावजूद ये गारंटियां पूरी नहीं हुई हैं। शैलेंद्र गुप्ता ने कहा कि प्रदेश सरकार को सोलन की जनता को इन घोषणाओं की स्थिति पर जवाब देना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान भाजपा की ओर से गारंटियों और उनकी मौजूदा स्थिति को लेकर अपना पक्ष रखा गया। धरने में जिलेभर से भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गारंटियों को लेकर अपना विरोध जताया। भाजपा शहरी मंडल ने कांग्रेस की ओर से की गई घोषणाओं को मुद्दा बनाते हुए प्रदेश सरकार से जवाब मांगा। पार्टी नेताओं ने गारंटियों को लेकर सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठाए।

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