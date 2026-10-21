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शिमला में सुबह से खिली धूप, मौसम हुआ सुहावना

Wed, 21 Oct 2026 10:34 AM IST
Ankesh Dogra
Ankesh Dogra Ankesh Dogra
Updated Wed, 21 Oct 2026 10:34 AM IST
shimla weather sunny wednesday morning
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बुधवार सुबह से ही धूप खिली हुई है। सुबह होते ही शहर में धूप निकल आई, जिससे मौसम का मिजाज साफ नजर आया। शिमला में मौसम साफ रहने के चलते सुबह से ही धूप का असर देखने को मिल रहा है। राजधानी में स्थानीय लोगों के साथ यहां घूमने आने वाले पर्यटक भी मौसम के इस बदलाव का आनंद ले सकते हैं। हालांकि, दिन के दौरान तापमान में कितना बदलाव होगा और मौसम आगे कैसा रहेगा, इसकी सटीक जानकारी के लिए मौसम विभाग का ताजा पूर्वानुमान देखना जरूरी है।
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