शिमला में सुबह से खिली धूप, मौसम हुआ सुहावना

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हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बुधवार सुबह से ही धूप खिली हुई है। सुबह होते ही शहर में धूप निकल आई, जिससे मौसम का मिजाज साफ नजर आया। शिमला में मौसम साफ रहने के चलते सुबह से ही धूप का असर देखने को मिल रहा है। राजधानी में स्थानीय लोगों के साथ यहां घूमने आने वाले पर्यटक भी मौसम के इस बदलाव का आनंद ले सकते हैं। हालांकि, दिन के दौरान तापमान में कितना बदलाव होगा और मौसम आगे कैसा रहेगा, इसकी सटीक जानकारी के लिए मौसम विभाग का ताजा पूर्वानुमान देखना जरूरी है।

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