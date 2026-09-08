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शैलेंद्र गुप्ता बोले- सोलन में कानून-व्यवस्था बिगड़ी, सरकार करवाएं निष्पक्ष जांच
शहर में हाल की गंभीर आपराधिक घटनाओं ने कानून-व्यवस्था पर चिंता बढ़ा दी है। भाजपा सोलन शहरी मंडल ने इन घटनाओं पर प्रदेश सरकार और स्थानीय प्रशासन से प्रभावी कार्रवाई की मांग की है। भाजपा ने नशे के बढ़ते प्रभाव और शराब की ओवरचार्जिंग को लेकर सरकार को घेरा है। भाजपा सोलन शहरी मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता ने कहा कि पिछले दो दिनों में सामने आई दो गंभीर वारदातें शहर की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाती हैं। इन घटनाओं का संबंध नशे से जुड़ी परिस्थितियों से होना अधिक चिंताजनक है। कहा कि नशे का बढ़ता प्रभाव युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। यह शहर में अपराध और असामाजिक गतिविधियों को भी बढ़ावा दे सकता है। भाजपा सोलन शहरी मंडल ने आरोप लगाया कि सरकार कानून-व्यवस्था बनाए रखने में गंभीर नहीं है। यदि नशे और अवैध कारोबार पर समय रहते सख्ती नहीं की गई तो स्थिति गंभीर हो सकती है। सोलन की जनता को सुरक्षित माहौल चाहिए।
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