{"_id":"6ac22c4cbfe00bba75053b1f","slug":"video-nauni-university-students-protest-continues-for-seventh-day-demands-2026-10-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोलन: नौणी विश्वविद्यालय में सातवें दिन भी छात्रों का धरना जारी, नोटिस और कार्रवाई पर उठाए सवाल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नौणी विश्वविद्यालय में छात्रों का धरना-प्रदर्शन सातवें दिन भी जारी रहा। छात्र प्रशासन की ओर से जारी नोटिसों और की गई कार्रवाई को लेकर सवाल उठा रहे हैं। छात्रों का कहना है कि छात्र हितों से जुड़े मुद्दों पर प्रशासन को स्पष्ट जवाब देना चाहिए और कार्रवाई के आधार को सार्वजनिक करना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान छात्र कुलपति के सचिव अरुण शर्मा से जवाबदेही मांगने पहुंचे। छात्रों के अनुसार, इस दौरान बातचीत में कथित तौर पर यह कहा गया कि वही किया जाएगा जो कुलपति कहेंगे। छात्रों ने इस कथित बयान को गंभीरता से लेते हुए इसकी निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। छात्रों ने प्रशासन से यह स्पष्ट करने की मांग की है कि उनके खिलाफ नोटिस किस आधार पर जारी किए गए और कार्रवाई का आधार क्या था। उनका कहना है कि छात्र हितों से जुड़े मामलों में पारदर्शिता जरूरी है। छात्रों ने कथित बातचीत की भी निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की है। उनका कहना है कि पूरे मामले में तथ्यों को स्पष्ट किया जाना चाहिए, ताकि छात्रों और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच स्थिति को लेकर कोई भ्रम न रहे। विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों का प्रदर्शन लगातार सातवें दिन भी जारी रहने से मामला फिलहाल शांत होता नजर नहीं आ रहा है। छात्र अपनी मांगों और प्रशासन से जवाबदेही की मांग पर कायम हैं। छात्रों का कहना है कि प्रशासन को उनके सवालों का स्पष्ट जवाब देना चाहिए और नोटिस जारी करने के आधार की जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए। फिलहाल उपलब्ध जानकारी में विश्वविद्यालय प्रशासन का इस मामले पर कोई अलग पक्ष सामने नहीं आया है।

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