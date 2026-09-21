सोलन: मॉल रोड पर नुक्कड़ नाटक से गूंजा श्रम का संदेश, ‘मैन वर्सेज मशीन’ ने लोगों को सोचने पर किया मजबूर

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सोलन के मॉल रोड पर सोलन कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना दल के स्वयंसेवकों ने ‘मैन वर्सेज मशीन’ विषय पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया। नाटक में आधुनिक तकनीक और मानवीय श्रम के बीच बढ़ती दूरी को दिखाया गया। स्वयंसेवकों ने तकनीक पर अत्यधिक निर्भरता से रोजगार, सामाजिक जुड़ाव और वास्तविक जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को दृश्यों के माध्यम से सामने रखा। प्रस्तुति ने राहगीरों और शहरवासियों का ध्यान खींचा और उन्हें तकनीक के साथ मानवीय श्रम और रिश्तों के महत्व पर सोचने का संदेश दिया।

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