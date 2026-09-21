हिमाचल: कुलचे की ब्रेड में निकले कीड़े! वीडियो वायरल, खाद्य गुणवत्ता पर उठे सवाल; सोलन के नालागढ़ का मामला

नालागढ़ में कुलचे के लिए इस्तेमाल की जा रही ब्रेड को लेकर सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो ने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। वायरल वीडियो में ब्रेड को काटकर या खोलकर दिखाया गया है, जिसमें कथित तौर पर कीड़े नजर आने का दावा किया जा रहा है।

वीडियो सामने आने के बाद यह मामला स्थानीय लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। लोगों का कहना है कि यदि वीडियो में दिखाई दे रही ब्रेड वास्तव में खाने योग्य सामग्री है और उसमें कीड़े पाए गए हैं, तो यह गंभीर खाद्य गुणवत्ता का मामला हो सकता है।

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हालांकि, अभी तक वायरल वीडियो के आधार पर यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि ब्रेड में कीड़े किस स्तर पर और किन परिस्थितियों में पहुंचे। इस संबंध में आधिकारिक जांच या खाद्य पदार्थ के नमूने की जांच की रिपोर्ट सामने आना बाकी है।

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स्थानीय लोगों ने संबंधित खाद्य सुरक्षा विभाग से मामले का संज्ञान लेने की मांग की है। लोगों का कहना है कि ब्रेड का नमूना लेकर उसकी जांच कराई जानी चाहिए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि वायरल वीडियो में दिखाई दे रही सामग्री वास्तव में उसी खाद्य उत्पाद की है और उसमें किसी तरह की गुणवत्ता संबंधी समस्या है या नहीं। खाद्य पदार्थों से जुड़े मामलों में जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकती है। ऐसे में वायरल वीडियो के आधार पर किसी निर्माता, विक्रेता या प्रतिष्ठान को दोषी ठहराना उचित नहीं होगा।

फिलहाल नालागढ़ में वायरल वीडियो को लेकर चर्चा तेज है और स्थानीय लोग संबंधित विभाग की कार्रवाई तथा जांच के नतीजे का इंतजार कर रहे हैं। जांच के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि ब्रेड में वास्तव में कीड़े पाए गए थे या वायरल वीडियो में दिखाई गई स्थिति के पीछे कोई अन्य कारण था।