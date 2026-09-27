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सिरमौर: नाहन में बूंदाबांदी से सुहाना हुआ मौसम, उमस भरी गर्मी से मिली राहत
मौसम विभाग की ओर से खराब मौसम की चेतावनी के बीच रविवार को सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में मौसम बदल गया। दोपहर बाद शहर में हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई। काफी दिनों से उमस भरी गर्मी से परेशान लोगों को बारिश की फुहारों से राहत मिली और मौसम सुहाना हो गया।
रविवार दोपहर बाद आसमान में बादल छाने के बाद बूंदाबांदी शुरू हुई। हालांकि बारिश तेज नहीं हुई और कुछ समय तक हल्की फुहारें ही पड़ती रहीं, लेकिन मौसम में आए बदलाव का असर साफ नजर आया।
पिछले कुछ दिनों से नाहन में लोगों को चिपचिपी गर्मी और उमस का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में रविवार को हुई बूंदाबांदी ने लोगों को कुछ राहत दी। बारिश के बाद वातावरण में ठंडक महसूस हुई और मौसम पहले की तुलना में सुहाना हो गया।
हल्की बारिश के बावजूद शहर में रोजाना की तरह आवाजाही जारी रही। बाजारों और सड़कों पर लोगों की गतिविधियां सामान्य रहीं। बारिश इतनी हल्की थी कि लोगों को छाता लेकर चलने की भी खास जरूरत महसूस नहीं हुई।
मौसम विभाग ने रविवार को प्रदेश के कई हिस्सों में खराब मौसम की संभावना जताई थी। नाहन में दोपहर बाद हुई बूंदाबांदी को इसी बदलाव से जोड़कर देखा जा रहा है।
हालांकि शहर में फिलहाल तेज बारिश नहीं हुई, लेकिन मौसम के बदलते मिजाज से लोगों को गर्मी और उमस से राहत जरूर मिली। आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहता है, इस पर लोगों की नजर बनी हुई है।
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