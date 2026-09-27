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सिरमौर: नाहन में दिनदहाड़े कमरे का ताला तोड़ा, भरा गैस सिलिंडर चोरी; ड्यूटी से लौटी महिला के उड़े होश
शहर के वार्ड नंबर एक स्थित ढाबों मोहल्ला में दिनदहाड़े चोरी की वारदात सामने आई है। अज्ञात चोर ने एक किराये के कमरे का ताला तोड़कर अंदर रखा भरा हुआ गैस सिलिंडर चोरी कर लिया। वारदात उस समय हुई जब कमरे में रहने वाली महिला अपनी ड्यूटी पर गई हुई थी।
घटना शनिवार दोपहर करीब तीन से शाम पांच बजे के बीच की बताई जा रही है। पीड़ित महिला मेडिकल कॉलेज नाहन में सफाई कर्मचारी के तौर पर कार्यरत है।
रेणुका क्षेत्र के खालाक्यार निवासी संतोष ने बताया कि वह पिछले करीब तीन से चार वर्षों से ढाबों मोहल्ला में किराये के कमरे में रह रही हैं। शनिवार को वह रोजाना की तरह ड्यूटी के लिए मेडिकल कॉलेज नाहन गई थीं।
रात करीब आठ बजे जब वह वापस कमरे पर पहुंचीं तो दरवाजे का ताला टूटा हुआ मिला। यह देखकर वह हैरान रह गईं। कमरे के अंदर जाकर सामान की जांच की तो वहां रखा भरा हुआ गैस सिलिंडर गायब मिला।
घटना का पता चलते ही महिला ने इसकी सूचना मकान मालिक विक्रम पंवार को दी। इसके बाद रात को उन्होंने कच्चा टैंक पुलिस चौकी में लिखित शिकायत दर्ज करवाई।
पीड़िता ने पुलिस से चोरी हुए गैस सिलिंडर को बरामद करने और वारदात को अंजाम देने वाले अज्ञात आरोपी का पता लगाकर उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।
फिलहाल पुलिस शिकायत के आधार पर मामले की जांच कर रही है। दिनदहाड़े कमरे का ताला तोड़कर चोरी की घटना सामने आने से आसपास के लोगों में भी चिंता का माहौल है।
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