हिमाचल की बेटी पुष्पा राणा की कप्तानी में भारत ने जीता कबड्डी का गोल्ड, माता-पिता ने जताई खुशी

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हिमाचल प्रदेश की बेटी पुष्पा राणा ने अपनी कप्तानी में भारतीय महिला कबड्डी टीम को एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक दिलाकर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। भारत की महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कबड्डी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। पुष्पा राणा की इस उपलब्धि के बाद उनके परिवार में खुशी का माहौल है। बेटी की सफलता से भावुक माता-पिता जयपाल राणा और चंपा राणा ने पत्रकारों से खास बातचीत में अपनी खुशी साझा की। पुष्पा राणा के माता-पिता ने कहा कि बेटी ने देश के लिए स्वर्ण पदक जीतकर पूरे परिवार का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। उन्होंने पुष्पा की मेहनत और संघर्ष को याद करते हुए कहा कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उसने लंबे समय तक कड़ी मेहनत की है। बेटी को भारतीय टीम की कप्तानी करते हुए देश के लिए स्वर्ण पदक जीतते देखना माता-पिता के लिए बेहद भावुक और गर्व का क्षण रहा। पुष्पा के माता-पिता ने भारतीय महिला और पुरुष दोनों कबड्डी टीमों को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि दोनों टीमों ने शानदार प्रदर्शन कर देश का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि देश के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की मेहनत को सम्मान और प्रोत्साहन मिलना चाहिए। पुष्पा राणा की सफलता हिमाचल प्रदेश के लिए भी खास है। पहाड़ी राज्य से निकलकर भारतीय कबड्डी टीम की कप्तानी तक पहुंचना युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायक है। पुष्पा की सफलता से हिमाचल की उन बेटियों को भी हौसला मिलेगा, जो खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने का सपना देख रही हैं। उनके माता-पिता ने बेटी की इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए भारतीय टीम को जीत की बधाई दी।

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