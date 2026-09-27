{"_id":"6ab8db21c2ab16a02605a8bb","slug":"video-sirmaur-bank-holiday-strike-before-sunday-banks-open-customers-nahan-2026-09-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"सिरमौर में बैंक हड़ताल से पहले रविवार को खुले बैंक, रोजाना की तरह पहुंचे ग्राहक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

28 सितंबर से प्रस्तावित तीन दिवसीय बैंक हड़ताल से पहले रविवार को सिरमौर जिले में बैंक खुले रहे। नाहन शहर की बैंक शाखाओं में रोजाना की तरह ग्राहक पहुंचे और उन्होंने लेन-देन समेत विभिन्न बैंकिंग कार्य करवाए। रविवार को बैंक खुले होने की जानकारी मिलने के बाद कई ग्राहक अपने जरूरी काम निपटाने के लिए शाखाओं में पहुंचे। दिल्ली गेट स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में सामान्य दिनों की अपेक्षा अधिक ग्राहक दिखाई दिए। पीएनबी शाखा में रविवार को कैश काउंटर पर ग्राहकों की कतार लगी रही। इसके अलावा अन्य काउंटरों पर भी लोग बैंकिंग से जुड़े अपने काम करवाते नजर आए। तीन दिन की प्रस्तावित हड़ताल के कारण बैंकिंग सेवाएं प्रभावित होने की आशंका के चलते भी कई ग्राहकों ने पहले ही अपने जरूरी काम निपटाने को प्राथमिकता दी। गौरतलब है कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) के आह्वान पर 28 से 30 सितंबर तक बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। इसके चलते सिरमौर समेत प्रदेश में बैंक शाखाओं का सामान्य कामकाज प्रभावित रहेगा। हड़ताल के दौरान शाखाओं में ग्राहकों को सामान्य बैंकिंग सेवाएं मिलने में परेशानी हो सकती है। ऐसे में जिन लोगों को बैंक शाखा जाकर काम करवाना जरूरी है, उन्हें हड़ताल की तारीखों को ध्यान में रखना होगा। तीन दिवसीय हड़ताल के अंतिम दिन यानी 30 सितंबर को अर्धवार्षिक क्लोजिंग भी है। इसके कारण बैंकिंग कामकाज बंद रहेगा। हड़ताल और क्लोजिंग के बाद एक अक्तूबर को बैंक दोबारा खुलेंगे। ऐसे में ग्राहकों को अपने जरूरी बैंकिंग कार्यों की योजना इसी के अनुसार बनाने की जरूरत होगी।

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