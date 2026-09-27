{"_id":"6ab8e801892321a114047910","slug":"video-vaman-dwadashi-mela-nahan-crowd-shopping-sirmaur-2026-09-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"सिरमौर: वामन द्वादशी मेले में खरीदारी को उमड़ी भीड़, कल उठ जाएंगी दुकानें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चौगान मैदान में चल रहे वामन द्वादशी मेले में रविवार को खरीदारी के लिए लोगों की खूब भीड़ उमड़ी। छुट्टी का दिन होने और मेले का केवल एक दिन शेष रहने के कारण शहर और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग चौगान मैदान पहुंचे। दिनभर मेले में चहल-पहल बनी रही और दुकानदार भी ग्राहकों की बढ़ती आवाजाही से व्यस्त नजर आए। मेले में लोगों ने अपनी जरूरत और पसंद के अनुसार विभिन्न सामान की जमकर खरीदारी की। खासकर कपड़ों, महिलाओं के उपयोग के सामान, खिलौनों और घरेलू जरूरतों से जुड़ी वस्तुओं की दुकानों पर ग्राहकों की अच्छी भीड़ देखने को मिली। वामन द्वादशी मेले का सोमवार को समापन होना है। ऐसे में रविवार को मेले में खरीदारी के लिए लोगों की संख्या और बढ़ गई। कई लोगों ने मेले के अंतिम दिन से पहले ही जरूरी सामान खरीदना पसंद किया। चौगान मैदान में अलग-अलग तरह की दुकानों के साथ खाने-पीने और मनोरंजन की गतिविधियां भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। बच्चों और परिवारों के साथ पहुंचे लोगों ने खरीदारी के साथ मेले का आनंद भी लिया। सांस्कृतिक संध्याओं ने भी बांधा समां वामन द्वादशी मेले के दौरान आयोजित सांस्कृतिक संध्याओं का भी लोगों ने खूब आनंद उठाया। विभिन्न कार्यक्रमों के कारण शाम के समय मेले में रौनक और बढ़ गई। गौरतलब है कि सितंबर की शुरुआत में चौगान मैदान में स्टेपको सिरमौर उत्सव का आयोजन किया गया था। इसके तुरंत बाद वामन द्वादशी मेले का आयोजन शुरू हुआ। लगातार आयोजनों के कारण पिछले कई दिनों से चौगान मैदान में लोगों की आवाजाही बनी हुई थी। अब सोमवार को वामन द्वादशी मेले के समापन के साथ ही चौगान मैदान में लगी दुकानें हटनी शुरू हो जाएंगी। इसके साथ ही कई दिनों से बनी मेले की रौनक भी समाप्त हो जाएगी।

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