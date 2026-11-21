{"_id":"6b013c2e9682d764a50e512c","slug":"video-nahan-despite-the-ban-two-wheelers-were-driven-on-wet-concrete-road-watch-the-video-2026-11-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"नाहन: रोक के बावजूद सड़क के गीले कंकरीट पर दौड़ा दिए दोपहिया वाहन, देखें वीडियो","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नाहन शहर के रानीताल वार्ड में अशोक की चक्की वाली गली में दिनभर की मशक्कत के बाद डाली गई कंकरीट की सड़क अभी ठीक से सूखी भी नहीं थी कि रात होते ही लोगों ने उस पर पैदल चलना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब दो-तीन लोग रास्ता बंद होने और दोनों ओर पत्थर लगाए जाने के बावजूद दोपहिया वाहन लेकर नई सड़क पर चढ़ गए। नतीजा यह हुआ कि ताजा कंकरीट पर कहीं जूतों के निशान उभर आए तो कहीं टायरों की लकीरें पड़ गईं। दूसरों की मेहनत और सरकारी धन की परवाह किए बिना अपनी सुविधा को सर्वोपरि रखने वाले इन लोगों के कारण ठेकेदार को शनिवार को दोबारा सड़क की मरम्मत करनी पड़ी। पार्षद संजय चौहान ने कहा कि अब सवाल सिर्फ ठेकेदार के काम का नहीं, बल्कि उन लोगों की नागरिक जिम्मेदारी का भी है। जिन्हें चंद कदम अतिरिक्त चलना तो मंजूर नहीं, लेकिन दूसरों की मेहनत से बनी सड़क को नुकसान पहुंचाना मंजूर है।

... और पढ़ें