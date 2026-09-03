{"_id":"6a99209be8c9b907e90e2ea1","slug":"video-nahan-college-zoology-msc-pg-classes-20-seats-sirmaur-2026-09-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"सिरमौर: नाहन कॉलेज में शुरू होगी प्राणी विज्ञान की पीजी पढ़ाई, विश्वविद्यालय से मिली मंजूरी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नाहन महाविद्यालय के खाते में उच्च शिक्षा से जुड़ी एक और उपलब्धि जुड़ गई है। प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से कॉलेज में प्राणी विज्ञान की स्नातकोत्तर कक्षाएं शुरू करने को आधिकारिक मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही नाहन कॉलेज सिरमौर जिले का पहला ऐसा महाविद्यालय बन जाएगा, जहां विद्यार्थी प्राणी विज्ञान में एमएससी की पढ़ाई कर सकेंगे। कॉलेज प्रशासन के अनुसार इस नए पीजी पाठ्यक्रम के लिए 20 सीटें आवंटित की गई हैं। प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने के बाद अब तक पांच विद्यार्थी आवेदन भी कर चुके हैं। प्राणी विज्ञान में स्नातकोत्तर अध्ययन करने के इच्छुक विद्यार्थी कॉलेज में प्रवेश संबंधी प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकते हैं। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. वीके शुक्ला ने बताया कि प्रदेश विश्वविद्यालय की टीम ने हाल ही में कॉलेज परिसर का विस्तृत निरीक्षण किया था। निरीक्षण के बाद विश्वविद्यालय की ओर से प्राणी विज्ञान में पीजी कक्षाएं शुरू करने की अनुमति प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि यह नाहन कॉलेज के साथ-साथ पूरे सिरमौर जिले के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इससे जिले के विद्यार्थियों को विज्ञान विषय में उच्च शिक्षा का अवसर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होगा। प्राणी विज्ञान में पीजी कक्षाएं शुरू करवाने के लिए विभाग के आचार्य विनीत लंबे समय से प्रयास कर रहे थे। इसके अलावा नाहन के विधायक अजय सोलंकी ने भी इस विषय को लेकर रुचि दिखाई और विश्वविद्यालय प्रशासन तथा सरकार के स्तर पर लगातार प्रयास किए। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि इन प्रयासों के बाद प्राणी विज्ञान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने की मांग को मंजूरी मिल सकी है। प्राचार्य डॉ. वीके शुक्ला ने कहा कि अब तक सिरमौर के विद्यार्थियों को प्राणी विज्ञान में एमएससी करने के लिए चंडीगढ़, शिमला या देहरादून जैसे शहरों का रुख करना पड़ता था। इससे विद्यार्थियों और उनके परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता था। स्थानीय स्तर पर यह पाठ्यक्रम शुरू होने से विद्यार्थियों को घर के नजदीक उच्च शिक्षा हासिल करने का अवसर मिलेगा। विशेष रूप से उन छात्राओं के लिए यह सुविधा महत्वपूर्ण होगी, जिन्हें उच्च शिक्षा के लिए दूसरे शहरों में जाकर रहना पड़ता था। नाहन महाविद्यालय में पहले से ही तीन विषयों में स्नातकोत्तर कक्षाएं संचालित हो रही हैं। इनमें अंग्रेजी, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान शामिल हैं। अब प्राणी विज्ञान को भी पीजी स्तर पर शामिल किए जाने से विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा का विकल्प बढ़ गया है। कॉलेज प्रशासन को उम्मीद है कि नए पाठ्यक्रम से न केवल नाहन बल्कि पूरे सिरमौर जिले के विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा और उन्हें स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए दूसरे शहरों पर निर्भरता कम होगी।

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