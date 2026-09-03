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हिमाचल: ऑक्सीजन खत्म होने के बाद दो घंटे तड़पती रही 90 वर्षीय वृद्धा, नर्स पर बदसलूकी के आरोप; देखें वीडियो

Thu, 03 Sep 2026 10:22 AM IST
Ankesh Dogra संवाद न्यूज एजेंसी, पांवटा साहिब (सिरमौर)।
संवाद न्यूज एजेंसी, पांवटा साहिब (सिरमौर)। Published by: Ankesh Dogra Updated Thu, 03 Sep 2026 10:22 AM IST
सार

Paonta Sahib Hospital News: सिरमौर के सिविल अस्पताल पांवटा साहिब में सांस लेने में दिक्कत के चलते भर्ती 90 वर्षीय मुंगा देवी को कथित तौर पर करीब दो घंटे तक ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। परिजनों ने आरोप लगाया कि सिलिंडर खत्म होने के बाद कई बार आग्रह के बावजूद समय पर नया सिलिंडर नहीं लगाया गया। मामले की शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1100 पर की गई, जिसके बाद सिलिंडर बदला गया। परिजनों ने स्टाफ नर्स पर बदसलूकी के आरोप भी लगाए हैं।

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paonta sahib hospital 90 year old woman oxygen nurse allegation
नर्स पर बदसलूकी और धमकी देने का आरोप। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
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सिविल अस्पताल पांवटा साहिब में सांस लेने में दिक्कत के चलते भर्ती 90 वर्षीय बुजुर्ग महिला को कथित तौर पर करीब दो घंटे तक ऑक्सीजन के बिना रहना पड़ा। परिजनों का आरोप है कि ऑक्सीजन सिलिंडर खत्म होने के बाद उन्होंने ड्यूटी स्टाफ से कई बार सिलिंडर बदलने का आग्रह किया, लेकिन काफी देर तक उनकी बात नहीं सुनी गई। मामला बढ़ने पर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1100 पर शिकायत की गई, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन ने ऑक्सीजन सिलिंडर बदला।

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मामला गिरिपार क्षेत्र के बाईला-गुजोन गांव की मुंगा देवी से जुड़ा है। वह सिविल अस्पताल के फीमेल वार्ड में उपचाराधीन हैं। परिजनों के अनुसार, दोपहर करीब तीन बजे महिला को लगाया गया ऑक्सीजन सिलिंडर खत्म हो गया था। इसके बाद उन्होंने अस्पताल स्टाफ से नया सिलिंडर लगाने की मांग की, लेकिन शाम करीब पांच बजे तक ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो सकी। परिजनों का कहना है कि इस दौरान वृद्धा को सांस लेने में परेशानी होती रही। कोड़गा पंचायत के उपप्रधान सियाराम शर्मा ने भी मामले को लेकर अस्पताल प्रशासन के सामने शिकायत रखी।
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नर्स पर अभद्रता और पुलिस बुलाने की धमकी का आरोप
परिजनों ने ड्यूटी पर तैनात स्टाफ नर्स पर अभद्र व्यवहार करने का भी आरोप लगाया है। उनका कहना है कि शाम करीब पांच बजे जब उन्होंने दोबारा ऑक्सीजन को लेकर बात की तो कथित तौर पर उनके साथ बदसलूकी की गई और पुलिस बुलाने की धमकी दी गई। एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार, शिकायत में तीमारदारों ने स्टाफ नर्स पर उन्हें वार्ड के दरवाजे से बाहर धक्का देने और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप भी लगाए हैं। परिजनों ने कथित तौर पर घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग होने का दावा किया है। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

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सीएम हेल्पलाइन पर पहुंचा मामला
अस्पताल में तत्काल समाधान नहीं होने पर परिजनों ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1100 पर शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत के बाद अस्पताल प्रशासन हरकत में आया और ऑक्सीजन सिलिंडर बदलकर वृद्धा को ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई गई। मामले को लेकर अन्य मरीजों और तीमारदारों में भी नाराजगी की बात सामने आई है। लोगों ने अस्पताल प्रशासन से ऑक्सीजन जैसी आवश्यक सुविधा को लेकर व्यवस्था दुरुस्त रखने और शिकायत की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की है। परिजनों की ओर से अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी को लिखित शिकायत देने की बात भी सामने आई है। शिकायत में संबंधित स्टाफ के व्यवहार और ऑक्सीजन उपलब्ध करवाने में हुई देरी की जांच की मांग की गई है।

सीएमओ बोले- मामला संज्ञान में नहीं आया
मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन डॉ. राकेश प्रताप ने कहा कि मामला अभी उनके संज्ञान में नहीं आया है। उन्होंने कहा कि यदि इस तरह की घटना हुई है तो इसकी जानकारी जुटाई जाएगी और तथ्यों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

जांच के बाद ही स्पष्ट होगी आरोपों की सच्चाई
फिलहाल ऑक्सीजन उपलब्ध करवाने में कथित देरी और स्टाफ नर्स पर लगाए गए दुर्व्यवहार के आरोपों की स्वतंत्र जांच होना बाकी है। संबंधित स्टाफ नर्स का पक्ष सामने आने के बाद ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
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