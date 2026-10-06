{"_id":"6ac4c6c498995127fb0aaf5e","slug":"video-nahan-carmel-convent-eco-club-awareness-program-environment-safety-2026-10-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"सिरमौर: पहाड़ी गीतों पर थिरके नौनिहाल, नुक्कड़ नाटक से दिया पर्यावरण और सुरक्षा का संदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल नाहन के इको क्लब की ओर से पूर्बिया मोहल्ला स्थित प्राइमरी स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कक्षा दसवीं के करीब 60 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। विद्यार्थियों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ बच्चों की सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण संदेश बेहद रोचक अंदाज में प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का सबसे आकर्षक हिस्सा प्राइमरी स्कूल और आंगनबाड़ी के नन्हे बच्चों की प्रस्तुति रही। बच्चों ने पहाड़ी गीतों पर मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया। मासूम बच्चों की शानदार प्रस्तुति ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों का मन मोह लिया और उन्हें खूब तालियां मिलीं। वहीं, कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल के विद्यार्थियों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। नाटक में लोगों को बिजली की बचत करने, अधिक से अधिक पौधे लगाने और पानी का संरक्षण करने के लिए प्रेरित किया गया। विद्यार्थियों ने बताया कि पर्यावरण को सुरक्षित रखना केवल किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। कार्यक्रम में बच्चों की सुरक्षा को भी खास तवज्जो दी गई। विद्यार्थियों ने नुक्कड़ नाटक के जरिए छोटे बच्चों को बंदर, कुत्ते और गाय जैसे पशुओं से सुरक्षित दूरी बनाए रखने और सावधानी से निकलने के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा सड़क पार करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसे भी नाटक के माध्यम से सरल और मनोरंजक तरीके से समझाया गया। बच्चों के लिए संदेशों को केवल भाषण तक सीमित रखने के बजाय उन्हें नाटक और सांस्कृतिक प्रस्तुति के माध्यम से समझाया गया, जिससे कार्यक्रम और भी प्रभावी बन गया। पर्यावरण संरक्षण के साथ सड़क सुरक्षा और पशुओं से बचाव जैसे रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े विषयों पर बच्चों को जागरूक करने की पहल की गई। इस अवसर पर कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल नाहन की प्रिंसिपल सिस्टर शाइनी के अलावा शैली परमार, चंदा ठाकुर, प्रियंका, शशि और गुलशन अहमद मौजूद रहे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों में पर्यावरण संरक्षण, सड़क सुरक्षा और पशुओं से सुरक्षित व्यवहार को लेकर जागरूकता पैदा करना रहा। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने मनोरंजन के साथ-साथ महत्वपूर्ण सामाजिक और पर्यावरणीय संदेश भी दिए।

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