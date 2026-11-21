{"_id":"6b01321301dbb1d8fb0da9f7","slug":"video-ashish-from-chandigarh-wins-renuka-fairs-mali-for-the-fourth-time-2026-11-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: चंडीगढ़ के आशीष पहलवान ने चौथी बार जीती रेणुका मेले की माली","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अंतरराष्ट्रीय रेणुकाजी मेले का मुख्य आकर्षण कुश्ती ( दंगल) प्रतियोगिता के अंतिम मुकाबले में चंडीगढ़ के आशीष पहलवान ने कैथल के जसन को पराजित कर खिताब पर कब्जा जमाया। आशीष पहलवान ने लगातार चौथी बार रेणुका मेले की इस माली पर कब्जा जमाया है। कुश्ती प्रतियोगिता में 50 से अधिक जोड़ियों ने अपने दमखम दिखा कर दर्शकों को रोमांचित किया। मेला प्रशासन की ओर से अतिरिक्त उपायुक्त एकता काप्टा ने विजेता पहलवान को 31,000 रुपये नकद व एक गदा तथा उप विजेता को 21,000 रुपये नकद पुरस्कार व गदा भेंट कर सम्मानित किया गया।

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