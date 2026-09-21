सिरमौर: विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने उठाई लंबित वित्तीय लाभ जारी करने की मांग, सुदेश कुमार बने जिलाध्यक्ष

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पशुपालन विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं और लंबित मांगों को लेकर नाहन में बैठक आयोजित की गई। बैठक में कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई और सरकार से लंबित वित्तीय लाभ जल्द जारी करने की मांग उठाई गई। बैठक के दौरान कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न समस्याओं पर मंथन किया। कर्मचारियों का कहना है कि उनके कई वित्तीय लाभ लंबे समय से लंबित हैं। ऐसे में सरकार से इन लाभों को जल्द जारी करने की मांग की गई। बैठक के बाद चतुर्थ श्रेणी अराजपत्रित कर्मचारी संघ की नई जिला कार्यकारिणी का गठन भी किया गया। इसमें सुदेश कुमार को नया जिला अध्यक्ष चुना गया। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद सुदेश कुमार ने कर्मचारियों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों ने उन पर जो भरोसा जताया है, उसे पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाने का प्रयास किया जाएगा। सुदेश कुमार ने कहा कि आने वाले समय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से जुड़ी समस्याओं को गंभीरता से उठाया जाएगा और उनके समाधान के लिए संबंधित स्तर पर आवाज बुलंद की जाएगी। उन्होंने कहा कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और बकाया राशि बड़ी मात्रा में लंबित है। सरकार के समक्ष मांग रखी जाएगी कि कर्मचारियों के सभी लंबित वित्तीय लाभ जल्द जारी किए जाएं। बैठक में कर्मचारियों ने उम्मीद जताई कि उनकी मांगों पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी और लंबित वित्तीय लाभ जारी करने की दिशा में जल्द कदम उठाए जाएंगे। नई जिला कार्यकारिणी के गठन के बाद कर्मचारियों ने नवनियुक्त अध्यक्ष सुदेश कुमार को शुभकामनाएं दीं। अब नई कार्यकारिणी के सामने कर्मचारियों की लंबित समस्याओं और मांगों को संबंधित स्तर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी होगी।

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