पुलिस ने कसा शिकंजा: शिमला में नशा तस्करों की 12.52 करोड़ की संपत्ति जब्त, सीएम सुक्खू ने की सराहा

नशे के कारोबार पर शिकंजा कसते हुए वर्ष 2026 में अब तक शिमला पुलिस ने 15 एनडीपीएस मामलों में 68 आरोपियों और उनके सहयोगियों से जुड़ी 12.52 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्तियां जब्त की हैं। इनमें मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित धन से अवैध रूप से खरीदी गई करीब 4.13 करोड़ रुपये की संपत्तियों की पहचान कर उन्हें जब्त करने की कार्रवाई भी शामिल है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शिमला पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई केवल तस्करों की गिरफ्तारी और मादक पदार्थों की बरामदगी तक सीमित नहीं होनी चाहिए। ड्रग कारोबार को बढ़ावा देने वाले वित्तीय नेटवर्क को खत्म करना भी उतना ही जरूरी है। इसी दिशा में एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के तहत शिमला पुलिस की ओर से की गई वित्तीय जांच और संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई को उन्होंने प्रभावी कदम बताया।

विज्ञापन





पुलिस की कार्रवाई का फोकस अब ड्रग तस्करों के साथ उनके सहयोगियों और उनसे जुड़ी संपत्तियों तक पहुंचने पर है। वर्ष 2026 में अब तक सामने आए 15 एनडीपीएस मामलों में 68 आरोपियों और उनके सहयोगियों से संबंधित 12.52 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्तियां जब्त की गई हैं। कार्रवाई में उन संपत्तियों को भी निशाना बनाया गया है, जिनके बारे में जांच में सामने आया कि उन्हें मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित धन से अवैध रूप से खरीदा गया था। ऐसी करीब 4.13 करोड़ रुपये की संपत्तियों की पहचान कर जब्ती की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ड्रग कारोबार का असली नेटवर्क केवल सड़कों और सप्लाई चेन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे वित्तीय तंत्र भी काम करता है। विज्ञापन



इसलिए नशे के खिलाफ कार्रवाई में अवैध कमाई, उससे खरीदी गई संपत्ति और धन के इस्तेमाल के रास्तों की जांच जरूरी है। उन्होंने एनडीपीएस अधिनियम के तहत शिमला पुलिस की वित्तीय जांच और अन्य कार्रवाई की सराहना करते हुए इसे ड्रग कारोबार की आर्थिक नींव कमजोर करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। नशा तस्करों और उनके नेटवर्क को खत्म करने के लिए कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियों को इस अभियान में हरसंभव सहयोग दे रही है। मुख्यमंत्री ने पुलिस को निर्देश दिए कि ड्रग माफिया और अवैध ड्रग कारोबार की आर्थिक नींव कमजोर करने के लिए इसी तरह की केंद्रित कार्रवाई लगातार जारी रखी जाए। पुलिस की कार्रवाई का फोकस अब ड्रग तस्करों के साथ उनके सहयोगियों और उनसे जुड़ी संपत्तियों तक पहुंचने पर है। वर्ष 2026 में अब तक सामने आए 15 एनडीपीएस मामलों में 68 आरोपियों और उनके सहयोगियों से संबंधित 12.52 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्तियां जब्त की गई हैं। कार्रवाई में उन संपत्तियों को भी निशाना बनाया गया है, जिनके बारे में जांच में सामने आया कि उन्हें मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित धन से अवैध रूप से खरीदा गया था। ऐसी करीब 4.13 करोड़ रुपये की संपत्तियों की पहचान कर जब्ती की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ड्रग कारोबार का असली नेटवर्क केवल सड़कों और सप्लाई चेन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे वित्तीय तंत्र भी काम करता है।इसलिए नशे के खिलाफ कार्रवाई में अवैध कमाई, उससे खरीदी गई संपत्ति और धन के इस्तेमाल के रास्तों की जांच जरूरी है। उन्होंने एनडीपीएस अधिनियम के तहत शिमला पुलिस की वित्तीय जांच और अन्य कार्रवाई की सराहना करते हुए इसे ड्रग कारोबार की आर्थिक नींव कमजोर करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। नशा तस्करों और उनके नेटवर्क को खत्म करने के लिए कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियों को इस अभियान में हरसंभव सहयोग दे रही है। मुख्यमंत्री ने पुलिस को निर्देश दिए कि ड्रग माफिया और अवैध ड्रग कारोबार की आर्थिक नींव कमजोर करने के लिए इसी तरह की केंद्रित कार्रवाई लगातार जारी रखी जाए।

विज्ञापन