हिमाचल प्रदेश: सीएम सुक्खू का बड़ा बयान, बोले- मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द, मंत्रियों के विभाग भी बदलेंगे

किशाऊ बांध परियोजना पर पीएम का कोई हस्तक्षेप नहीं था: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने कहा कि किशाऊ बांध परियोजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं था। यह राज्यों के अधिकारियों और मंत्रिमंडल के सदस्यों की बैठक का विषय था। जयराम ठाकुर सरकार के समय किए समझौते को मौजूदा सरकार ने स्वीकार करने से इन्कार कर दिया। मंत्रिमंडल के सदस्यों ने एक सुर में तय किया कि हिमाचल की संपदा को लुटने नहीं दिया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह के सामने भी हिमाचल का पक्ष प्रमुखता से रखा गया। अगर जयराम ठाकुर की सरकार होती तो उत्तराखंड के साथ हुए समझौते की तरह हिमाचल के साथ भी समझौता हो जाता।