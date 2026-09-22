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रामपुर बुशहर: अंडर-14 खेलकूद प्रतियोगिता में छोहारा ने कबड्डी और रोहड़ू ने खो-खो में मारी बाजी
पदम उत्कृष्ट राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रामपुर में आयोजित छात्रा वर्ग की अंडर-14 जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के अंतिम दिन मंगलवार को विभिन्न खेलों के रोमांचक मुकाबले हुए। प्रतियोगिता में छात्राओं ने अपनी खेल प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया।
अंतिम दिन वॉलीबाल, कबड्डी और खो-खो के खिताबी मुकाबले खेले गए। खिलाड़ियों ने पूरे उत्साह के साथ मैदान में उतरकर अपनी टीम के लिए जीत हासिल करने का प्रयास किया।
कबड्डी का फाइनल मुकाबला छोहारा और नेरवा के बीच खेला गया। मुकाबले में दोनों टीमों की खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया, लेकिन छोहारा की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया।
खो-खो स्पर्धा में रोहड़ू स्कूल की टीम प्रथम रही, जबकि नेरवा ने द्वितीय स्थान हासिल किया। पूरे मुकाबले के दौरान खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला।
वॉलीबाल स्पर्धा के फाइनल में नेरवा ने रोहड़ू को हराकर पहला स्थान हासिल किया। वहीं बैडमिंटन प्रतियोगिता में रोहड़ू प्रथम और देहा स्कूल दूसरे स्थान पर रहा।
स्कूल की प्रधानाचार्य पुष्पा नंद गुप्ता ने बताया कि जिला स्तरीय प्रतियोगिता में शिमला जिले के 20 शिक्षा खंडों की 631 छात्रा खिलाड़ी विभिन्न खेल स्पर्धाओं में हिस्सा ले रही हैं।
उन्होंने बताया कि तीन दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन 155 अधिकारियों और कर्मचारियों की देखरेख में किया जा रहा है। प्रतियोगिता के माध्यम से छात्राओं को अपनी खेल प्रतिभा को निखारने और जिला स्तर पर प्रदर्शन करने का अवसर मिल रहा है।
अंतिम दिन हुए मुकाबलों के साथ प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के बीच खेल भावना और प्रतिस्पर्धा का शानदार नजारा देखने को मिला। विभिन्न स्कूलों से पहुंची छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने की उम्मीद जगाई।
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