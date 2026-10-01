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वीडियो: किन्नौर की नई उपायुक्त सोनाक्षी सिंह तोमर ने संभाला पदभार, सड़क और एफआरए प्राथमिकता
किन्नौर की नवनियुक्त उपायुक्त सोनाक्षी सिंह तोमर ने गुरुवार को रिकांगपिओ स्थित उपायुक्त कार्यालय में अपना पदभार संभाला। उन्होंने जिले में सड़क मार्गों को सुचारू रखने और वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) से संबंधित लंबित मामलों के निपटारे को अपनी प्रमुख प्राथमिकता बताया। इस दौरान सहायक आयुक्त किन्नौर विपिन ठाकुर और आईटीडीपी अधिकारी घनश्याम सहित अन्य अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। पदभार ग्रहण करने के बाद उपायुक्त ने कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों से परिचय किया। उन्होंने जिले की प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी ली। तोमर ने कहा कि किन्नौर जैसे चुनौतीपूर्ण भौगोलिक परिस्थितियों वाले क्षेत्र में कार्य करना उनके लिए महत्वपूर्ण अनुभव होगा। उन्होंने यहां के लोगों की कार्यप्रणाली, मेहनत और समृद्ध संस्कृति से सीखने की इच्छा जताई। तोमर ने जिले के विकास में अपना योगदान देने का प्रयास करने की बात कही। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से बेहतर समन्वय के साथ कार्य करने का आह्वान किया। तोमर ने कहा कि वह स्वयं उत्तराखंड के नैनीताल क्षेत्र से संबंध रखती हैं। पहाड़ी क्षेत्र से आने के कारण किन्नौर उनके लिए दूसरे घर जैसा महसूस होता है। उपायुक्त तोमर ने कहा, जिले में सड़क मार्गों को सुचारू रखना हमारी प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा। उन्होंने बताया कि किन्नौर में सड़कें अक्सर बाधित होती हैं। इससे स्थानीय लोगों, सैन्य वाहनों और सेब की फसल ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही प्रभावित होती है। तोमर ने यह भी कहा, वन अधिकार अधिनियम से संबंधित लंबित मामलों का निपटारा भी प्रशासन की प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने अधिकारियों को इन मामलों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। तोमर ने किन्नौर में सेब की बागवानी को और बढ़ावा देने की बात कही। उन्होंने मार्गों तथा हेलीकॉप्टर सेवाओं में सुधार के प्रयास करने का उल्लेख किया। उपायुक्त ने कहा कि प्रशासन का प्रयास रहेगा कि जिले में लोगों के लिए सुविधाएं बेहतर हों और विकास कार्यों को गति मिले। तोमर ने पर्यटन और स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने को भी प्रशासन की प्राथमिकताओं में बताया।
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