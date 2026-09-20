रामपुर बुशहर: दशकों का इंतजार खत्म, 18 करोड़ से बनेगी शमशर-पनेई सड़क; 9.3 किलोमीटर मार्ग का काम शुरू

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वर्षों से सड़क का इंतजार कर रहे ग्रामीणों के लिए रविवार का दिन राहत और खुशी लेकर आया। आनी क्षेत्र में शमशर-पनेई सड़क का विधिवत भूमिपूजन कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के प्रथम चरण में बनने वाली इस सड़क को क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग माना जा रहा है। भूमिपूजन कार्यक्रम में तीन पंचायतों के प्रतिनिधियों के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। पूजा-अर्चना और हवन-पाठ के बाद सड़क निर्माण का काम शुरू किया गया। लंबे समय से सड़क सुविधा की मांग कर रहे लोगों ने निर्माण शुरू होने पर खुशी जताई और इसे क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। शमशर-पनेई सड़क की लंबाई करीब 9.3 किलोमीटर है। इसके निर्माण पर लगभग 18 करोड़ रुपये खर्च किए जाने हैं। सड़क बनने के बाद आसपास के कई गांवों और पंचायतों को बेहतर सड़क संपर्क मिलने की उम्मीद है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि वर्तमान में आनी उपमंडल मुख्यालय तक पहुंचने में काफी दूरी तय करनी पड़ती है। नई सड़क बनने से यह दूरी करीब 20 किलोमीटर तक कम हो सकती है। इससे लोगों का समय और यात्रा खर्च दोनों बचने की संभावना है। शमशर-पनेई सड़क का लाभ आसपास के कई क्षेत्रों को मिलेगा। कराणा, कराणा-1, कुंगश, बिनन, मुंडदल, कमांद, खनी, चवाई और कोहिला समेत आसपास की पंचायतों के हजारों लोग इससे जुड़ सकेंगे। इसके अलावा शुहच, पलैनी और तनोडा क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीणों को भी सड़क सुविधा का लाभ मिलने की उम्मीद है। ग्रामीणों का कहना है कि बेहतर सड़क संपर्क मिलने से केवल आवागमन आसान नहीं होगा, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और स्थानीय कारोबार से जुड़े लोगों को भी फायदा मिलेगा। क्षेत्र में उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने और जरूरी सेवाओं तक लोगों की पहुंच आसान होने की उम्मीद है। ग्रामीणों के मुताबिक शमशर-पनेई सड़क उनके लिए लंबे समय से चली आ रही मांग थी। सड़क निर्माण शुरू होने के बाद लोगों में उम्मीद जगी है कि अब क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। ग्रामीणों ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क केवल आवागमन का साधन नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाओं तक पहुंच का महत्वपूर्ण माध्यम है। ऐसे में इस सड़क का निर्माण क्षेत्र के लिए बड़ा बदलाव ला सकता है। ठेकेदार ने शुरू किया काम सड़क निर्माण का जिम्मा साईं कंस्ट्रक्शन को मिला है। कंपनी के उप महाप्रबंधक संजीव पठानिया ने बताया कि निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है और इसे निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ अभियंता स्तर के अधिकारी मनीष कुमार के अनुसार सड़क का निर्माण ठेकेदार ने शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि शमशर में जहां सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग-305 से जुड़ेगी, वहां करीब साढ़े तीन करोड़ रुपये की लागत से पुल का निर्माण भी प्रस्तावित है। इसके लिए निविदा प्रक्रिया जल्द पूरी किए जाने की बात कही गई है। शमशर में राष्ट्रीय राजमार्ग-305 से सड़क को जोड़ने के लिए प्रस्तावित पुल को भी परियोजना का अहम हिस्सा माना जा रहा है। पुल बनने के बाद सड़क संपर्क और सुगम होगा तथा क्षेत्र के लोगों को मुख्य मार्ग तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी। रविवार को हुए भूमिपूजन कार्यक्रम में ग्राम पंचायत कराणा-1 के प्रधान चुनी लाल राठौर, उपप्रधान प्रवेश शर्मा, कराणा पंचायत के प्रधान शांता कुमार, उपप्रधान मनोज कुमार, कुंगश पंचायत की प्रधान सीमा देवी, उपप्रधान लच्छी राम सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। शमशर-पनेई सड़क का काम शुरू होने के साथ अब ग्रामीणों की वर्षों पुरानी उम्मीद धरातल पर उतरती दिखाई दे रही है। लोगों को उम्मीद है कि निर्माण निर्धारित समय में पूरा होगा और सड़क सुविधा मिलने के बाद क्षेत्र की तस्वीर में बड़ा बदलाव आएगा।

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