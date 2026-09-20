रामपुर बुशहर: ननखड़ी के गाहन में 150 मीटर गहरी खाई में गिरी पिकअप, चालक की मौत, बुजुर्ग घायल

ननखड़ी तहसील के गाहन में शनिवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। नारकंडा से ननखड़ी की ओर आ रही एक पिकअप गाड़ी गाहन के पास अनियंत्रित होकर करीब 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में पिकअप चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वाहन में सवार एक बुजुर्ग व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए।

हादसा शनिवार शाम करीब साढ़े पांच बजे हुआ। बताया जा रहा है कि पिकअप नारकंडा से ननखड़ी की ओर आ रही थी। गाहन के पास पहुंचने पर वाहन अचानक सड़क से नीचे खाई में जा गिरा। हादसा इतना जोरदार था कि पिकअप काफी नीचे जा गिरी।

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दुर्घटना की आवाज सुनकर आसपास के स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे। लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। स्थानीय लोगों की मदद से दुर्घटनाग्रस्त पिकअप में फंसे दोनों व्यक्तियों को बाहर निकाला गया।

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हादसे में पिकअप चालक मोहर सिंह (39) पुत्र अमर सिंह, निवासी गांव लैलण, तहसील ननखड़ी, की मौके पर ही मौत हो गई। बताया गया है कि मोहर सिंह ही वाहन चला रहे थे।

वहीं, हादसे में हरदयाल मेहता (72) निवासी गांव जवालड़ा, तहसील ननखड़ी घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए पहले कोटगढ़ अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें शिमला रेफर कर दिया।