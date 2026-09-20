रामपुर बुशहर: ननखड़ी के गाहन में 150 मीटर गहरी खाई में गिरी पिकअप, चालक की मौत, बुजुर्ग घायल
रामपुर बुशहर के ननखड़ी क्षेत्र के गाहन में शनिवार शाम एक पिकअप अनियंत्रित होकर करीब 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में पिकअप चालक मोहर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 72 वर्षीय हरदयाल मेहता घायल हो गए। घायल को पहले कोटगढ़ अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत को देखते हुए शिमला रेफर किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विस्तार
ननखड़ी तहसील के गाहन में शनिवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। नारकंडा से ननखड़ी की ओर आ रही एक पिकअप गाड़ी गाहन के पास अनियंत्रित होकर करीब 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में पिकअप चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वाहन में सवार एक बुजुर्ग व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए।
हादसा शनिवार शाम करीब साढ़े पांच बजे हुआ। बताया जा रहा है कि पिकअप नारकंडा से ननखड़ी की ओर आ रही थी। गाहन के पास पहुंचने पर वाहन अचानक सड़क से नीचे खाई में जा गिरा। हादसा इतना जोरदार था कि पिकअप काफी नीचे जा गिरी।
दुर्घटना की आवाज सुनकर आसपास के स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे। लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। स्थानीय लोगों की मदद से दुर्घटनाग्रस्त पिकअप में फंसे दोनों व्यक्तियों को बाहर निकाला गया।
हादसे में पिकअप चालक मोहर सिंह (39) पुत्र अमर सिंह, निवासी गांव लैलण, तहसील ननखड़ी, की मौके पर ही मौत हो गई। बताया गया है कि मोहर सिंह ही वाहन चला रहे थे।
वहीं, हादसे में हरदयाल मेहता (72) निवासी गांव जवालड़ा, तहसील ननखड़ी घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए पहले कोटगढ़ अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें शिमला रेफर कर दिया।
हादसे की सूचना मिलने के बाद ननखड़ी थाना पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि पिकअप सड़क से किस वजह से अनियंत्रित होकर खाई में गिरी।
पुलिस हादसे से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है। दुर्घटना के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पहाड़ी सड़कों पर सुरक्षा व्यवस्था और दुर्घटना संभावित स्थानों पर आवश्यक इंतजाम करने की मांग भी उठाई है।