{"_id":"6ad72ebe26a1905c870f8d75","slug":"video-rss-shastra-pujan-path-sanchalan-kumarsain-himachal-2026-10-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"रामपुर बुशहर: कुमारसैन में आरएसएस ने किया शस्त्र पूजन, करीब 100 स्वयंसेवकों ने निकाला पथ संचलन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शिमला जिले के उपमंडल कुमारसैन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की ओर से शस्त्र पूजन और पथ संचलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। ऐतिहासिक दरबार ग्राउंड से शुरू हुआ पथ संचलन बस स्टैंड और बाजार से होते हुए वापस दरबार ग्राउंड पहुंचकर संपन्न हुआ। कार्यक्रम में खंड संचालक श्रद्धा सिंह, अनुज कैथला और प्रताप ठाकुर सहित करीब 100 स्वयंसेवकों ने भाग लिया। स्वयंसेवकों ने अनुशासन और एकजुटता के साथ पथ संचलन किया। इस दौरान भारत माता की जय के उद्घोष से क्षेत्र का माहौल राष्ट्रभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। कार्यक्रम के दौरान शस्त्र पूजन के साथ स्वयंसेवकों ने पथ संचलन में हिस्सा लिया। आयोजन का उद्देश्य स्वयंसेवकों में संगठनात्मक एकता, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना को मजबूत करना रहा। पथ संचलन दरबार ग्राउंड से शुरू होकर कुमारसैन के बस स्टैंड और बाजार से गुजरा। इसके बाद स्वयंसेवक वापस दरबार ग्राउंड पहुंचे, जहां कार्यक्रम संपन्न हुआ।

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