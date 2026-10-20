{"_id":"6ad72ebe26a1905c870f8d75","slug":"video-rss-shastra-pujan-path-sanchalan-kumarsain-himachal-2026-10-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"रामपुर बुशहर: कुमारसैन में आरएसएस ने किया शस्त्र पूजन, करीब 100 स्वयंसेवकों ने निकाला पथ संचलन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
रामपुर बुशहर: कुमारसैन में आरएसएस ने किया शस्त्र पूजन, करीब 100 स्वयंसेवकों ने निकाला पथ संचलन
शिमला जिले के उपमंडल कुमारसैन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की ओर से शस्त्र पूजन और पथ संचलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। ऐतिहासिक दरबार ग्राउंड से शुरू हुआ पथ संचलन बस स्टैंड और बाजार से होते हुए वापस दरबार ग्राउंड पहुंचकर संपन्न हुआ।
कार्यक्रम में खंड संचालक श्रद्धा सिंह, अनुज कैथला और प्रताप ठाकुर सहित करीब 100 स्वयंसेवकों ने भाग लिया। स्वयंसेवकों ने अनुशासन और एकजुटता के साथ पथ संचलन किया। इस दौरान भारत माता की जय के उद्घोष से क्षेत्र का माहौल राष्ट्रभक्ति के रंग में रंगा नजर आया।
कार्यक्रम के दौरान शस्त्र पूजन के साथ स्वयंसेवकों ने पथ संचलन में हिस्सा लिया। आयोजन का उद्देश्य स्वयंसेवकों में संगठनात्मक एकता, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना को मजबूत करना रहा।
पथ संचलन दरबार ग्राउंड से शुरू होकर कुमारसैन के बस स्टैंड और बाजार से गुजरा। इसके बाद स्वयंसेवक वापस दरबार ग्राउंड पहुंचे, जहां कार्यक्रम संपन्न हुआ।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।