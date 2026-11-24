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रामपुर बुशहर: नुक्कड़ नाटक से ग्रामीणों को वन संरक्षण के प्रति किया जागरूक
जंगलों में बढ़ती आगजनी की घटनाओं और वन संपदा को हो रहे भारी नुकसान के प्रति ग्रामीणों को जागरूक करने के उद्देश्य से हिम अटल सेवा समिति ने वन विभाग के सहयोग से अभियान शुरू किया है। मंगलवार को समिति की ओर से लालसा और जगूनी गांव में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को वन संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा का संदेश दिया गया। समिति ने युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए चलाए जा रहे नशा छोड़ो, खेल खेलो अभियान के साथ अब जंगलों को आग से बचाने का भी संकल्प लिया है। हिम अटल सेवा समिति के अध्यक्ष देश कुमार हुडन ने ग्रामीणों से आगजनी की घटनाओं को गंभीरता से लेने का आह्वान किया। इस मौके पर जगूनी की वार्ड पंच विद्या नेगी, महिला मंडल प्रधान सेना देवी, हिम अटल सेवा समिति के सदस्य सहित ग्रामीण महिलाएं और पुरुष उपस्थित रहे।
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