{"_id":"6acf341b4476d3466505adeb","slug":"video-kumaarsain-students-meet-sdm-mukesh-sharma-for-career-guidance-2026-10-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"शिमला: कुमारसैन के विद्यार्थियों ने एसडीएम मुकेश शर्मा से की मुलाकात, भविष्य संवारने के लिए मिले टिप्स","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कुमारसैन स्थित केपीएस स्कूल के विद्यार्थियों ने बुधवार को उपमंडल अधिकारी नागरिक मुकेश शर्मा से मुलाकात की। इस दौरान विद्यार्थियों ने अपने द्वारा तैयार किए गए विभिन्न मॉडल प्रस्तुत किए और उनसे जुड़े विचार साझा किए। विद्यार्थियों के इन मॉडलों में उनकी रचनात्मकता, नवाचार और सीखने की रुचि देखने को मिली। मुलाकात के दौरान एसडीएम मुकेश शर्मा ने विद्यार्थियों से संवाद किया और उन्हें भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि जीवन में लक्ष्य निर्धारित करना, समय का सदुपयोग करना और लगातार मेहनत करना बेहद जरूरी है। विद्यार्थियों को अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार भविष्य की दिशा चुननी चाहिए। मुकेश शर्मा ने विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ व्यावहारिक ज्ञान, नई तकनीकों और रचनात्मक गतिविधियों पर भी ध्यान देने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि जीवन में समस्याएं आने पर घबराने के बजाय धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ उनका सामना करना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों को आत्मविश्वास बनाए रखने, अनुशासन अपनाने और अपने कौशल को लगातार विकसित करने की सलाह दी। उन्होंने बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए पूरी लगन से प्रयास करने का संदेश भी दिया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने भी एसडीएम के साथ अपने विचार साझा किए और भविष्य से जुड़े विषयों पर मार्गदर्शन प्राप्त किया। मुलाकात के दौरान उन्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करने और अपनी क्षमताओं को पहचानने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

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