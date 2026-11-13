{"_id":"6af6e19d824ea17b3802e259","slug":"video-nipun-mela-three-primary-schools-baroti-dharampur-mandi-2026-11-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"मंडी: बरोटी में तीन प्राथमिक स्कूलों का सामूहिक निपुण मेला, नन्हे विद्यार्थियों ने दिखाई प्रतिभा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नन्हे विद्यार्थियों की बुनियादी शैक्षणिक दक्षताओं को मजबूत बनाने और उनकी प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से राजकीय केंद्रीय प्राथमिक पाठशाला बरोटी में सामूहिक निपुण मेले का आयोजन किया गया। इसमें तीन प्राथमिक पाठशालाओं के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। मेले में राजकीय केंद्रीय प्राथमिक पाठशाला बरोटी, राजकीय प्राथमिक पाठशाला लंगेहड़ और राजकीय प्राथमिक पाठशाला हवानी के विद्यार्थी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने अलग-अलग शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेकर अपनी रचनात्मकता, समझ और सीखने की क्षमता दिखाई। निपुण मेले का मुख्य उद्देश्य बच्चों में भाषा और गणित की बुनियादी समझ विकसित करना तथा खेल-खेल में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना रहा। गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा दिखाने और सीखी हुई बातों को व्यवहार में प्रस्तुत करने का अवसर मिला। इस तरह के आयोजन बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ शिक्षा को अधिक रोचक, सरल और गतिविधि आधारित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम में शिक्षकों ने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया और निपुण भारत मिशन के उद्देश्यों को सफल बनाने पर जोर दिया। सामूहिक रूप से आयोजित इस मेले से तीनों विद्यालयों के विद्यार्थियों और शिक्षकों को आपसी सहभागिता बढ़ाने तथा अपने अनुभव साझा करने का अवसर भी मिला।

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