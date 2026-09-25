मंडी: मुख्यमंत्री के बल्ह दौरे पर विधायक इंद्र सिंह गांधी ने कसा तंज

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मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के प्रस्तावित बल्ह दौरे को लेकर बल्ह के विधायक इंद्र सिंह गांधी ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को चार साल बाद बल्ह के विकास की याद आई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बल्ह का दौरा करें, उनका स्वागत है, लेकिन जनता से झूठी घोषणाएं न की जाएं और धरातल पर विकास कार्यों की स्थिति भी देखी जाए। विधायक ने कहा कि बल्ह के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क और अन्य मूलभूत सुविधाओं की स्थिति ऐसी है कि कई जगह वाहन तो दूर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है।

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