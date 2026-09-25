Mandi News: हटगढ़ स्कूल में जिला स्तरीय अंडर-19 छात्र खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज

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संवाद न्यूज एजेंसीसुंदरनगर (मंडी)। राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हटगढ़ के खेल मैदान में शुक्रवार को जिला स्तरीय अंडर-19 छात्र खेलकूद प्रतियोगिता शुरू हुई। हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास निगम के चेयरमैन लाल सिंह कौशल ने प्रतियोगिता का शुभारंभ कर मार्च पास्ट की सलामी ली।चार दिवसीय प्रतियोगिता में जिले के 18 शिक्षा खंडों के 813 खिलाड़ी 16 विभिन्न खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। इनमें बैडमिंटन, शतरंज, हॉकी, बॉक्सिंग, जूडो, कुश्ती, कुराश, कराटे, वुशू, फुटबाल और बास्केटबाल सहित अन्य खेल शामिल हैं। मुख्य अतिथि लाल सिंह कौशल ने खिलाड़ियों से खेल भावना और अनुशासन के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने का आह्वान किया। उन्होंने आयोजन के लिए 5100 रुपये देने की घोषणा की।विद्यालय के प्रधानाचार्य संदीप शर्मा ने बताया कि मार्च पास्ट का परिणाम अन्य खेलों के परिणाम के साथ घोषित किया जाएगा। एडीपीई मंडी संतोष कुमार ने बताया कि प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न शिक्षा खंडों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम में किशोरी वालिया, सिद्धू राम भारद्वाज, एडीपीई संतोष कुमार, चिंत राम शास्त्री, प्रधान पवना देवी, उपप्रधान अनंत राम, बीडीसी सदस्य उर्मिला देवी, लोकेश निराला और हाटेश्वरी माता मंदिर कमेटी के प्रधान नंदलाल ठाकुर सहित अन्य मौजूद रहे।