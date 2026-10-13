{"_id":"6acdb1fb200b65d51c039c29","slug":"video-mandi-himachal-png-gas-pipeline-project-tarna-chadyara-nerchowk-2026-10-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"हिमाचल के मंडी शहर में पीएनजी की तैयारी तेज, नेरचौक मेडिकल कॉलेज की मंजूरी का इंतजार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हिमाचल के मंडी शहर में पीएनजी की तैयारी तेज, नेरचौक मेडिकल कॉलेज की मंजूरी का इंतजार

Ankesh Dogra

Updated Tue, 13 Oct 2026 10:01 AM IST Updated Tue, 13 Oct 2026 10:01 AM IST







Link Copied



हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर में पाइपलाइन से रसोई गैस पहुंचाने की योजना पर काम चल रहा है। टारना और चडयारा में जमीन चिह्नित कर ली गई है, जबकि नेरचौक मेडिकल कॉलेज में अंतिम मंजूरी का इंतजार है। परियोजना आगे बढ़ने पर लोगों को गैस सिलिंडर की बुकिंग और डिलीवरी की परेशानी से राहत मिल सकती है। ... और पढ़ें

विज्ञापन