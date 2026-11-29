संवाद न्यूज एजेंसीसुंदरनगर (मंडी)। हिमाचल प्रदेश में जेबीटी टेट परीक्षा के कुछ प्रश्नों को लेकर अभ्यर्थियों में नाराजगी है। टेट प्रभावित शिक्षक मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष नरेश ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के समक्ष यह मामला उठाते हुए विवादित प्रश्नों की समीक्षा करवाने की मांग की है। उन्होंने गणित और हिंदी विषयों के कई प्रश्नों को निर्धारित स्तर से अधिक कठिन बताते हुए विशेषज्ञ समिति से इनका पुनर्मूल्यांकन करवाने की मांग की है। साथ ही चारों सीरीज ए, बी, सी और डी में समान रूप से ग्रेस मार्क्स देने की मांग भी उठाई है।नरेश ठाकुर के अनुसार, सीरीज ए के गणित विषय में प्रश्न संख्या 92, 93, 105, 106, 116, 118 और 120 पर आपत्ति है। वहीं, हिंदी विषय के प्रश्न संख्या 68, 70, 75, 82 और 87 की समीक्षा जरूरी है। उनका कहना है कि हिंदी व्याकरण से जुड़े कुछ प्रश्न जमा दो स्तर के प्रतीत होते हैं, जो जेबीटी टेट के निर्धारित मानकों से काफी कठिन हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षा में कई ऐसे इन-सर्विस शिक्षक भी शामिल हुए हैं, जिन्होंने वर्ष 1990 के आसपास अपनी परीक्षाएं उत्तीर्ण की थीं। उस समय की शिक्षा प्रणाली और पाठ्यक्रम वर्तमान व्यवस्था से काफी अलग थे। ऐसे में तीन दशक से अधिक समय से शिक्षण कार्य कर रहे शिक्षकों के लिए इन प्रश्नों को हल करना चुनौतीपूर्ण रहा। उन्होंने बोर्ड से आग्रह किया कि प्रश्नों की समीक्षा करते समय शिक्षकों के लंबे सेवाकाल और अनुभव को भी ध्यान में रखा जाए।