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मंडी: जनसहयोग से सफल हुआ धर्मपुर का सहकार उत्सव, एफपीओ ने जुटाए एक लाख रुपये
मंडी जिले के धर्मपुर क्षेत्र में किसानों और स्थानीय लोगों के सहयोग से आयोजित चार दिवसीय सहकार उत्सव सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। पाड़छु में आयोजित इस कार्यक्रम को लेकर स्थानीय स्तर पर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। एफपीओ धर्मपुर की ओर से आयोजित उत्सव के लिए जनसहयोग से करीब एक लाख रुपये जुटाए गए।
समापन समारोह में कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) सुंदरनगर के प्रभारी डॉ. पंकज सूद मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता एफपीओ अध्यक्ष सत्तपाल सिंह ने की। इस दौरान किसानों को खेती और बागवानी से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं।
सहकार उत्सव के दौरान कृषि विज्ञान केंद्र सुंदरनगर और इफको सहकारी समिति के विशेषज्ञों ने किसानों से खेती-बागवानी को लेकर संवाद किया। किसानों को बेहतर उत्पादन के साथ-साथ कृषि उत्पादों के भंडारण और प्रोसेसिंग की संभावनाओं के बारे में भी बताया गया।
केवीके के विशेषज्ञों ने किसानों को आधुनिक खेती के तरीकों और बागवानी से जुड़े विषयों की जानकारी दी। वहीं इफको की ओर से खाद और नैनो यूरिया के उपयोग को लेकर जानकारी साझा की गई।
एफपीओ धर्मपुर के सचिव भूपेंद्र सिंह ने बताया कि उत्सव के आयोजन में करीब एक लाख रुपये खर्च हुए, जिसे जनसहयोग के माध्यम से जुटाया गया। उन्होंने इसे पिछले चार वर्षों में एफपीओ की ओर से स्थानीय स्तर पर बनाए गए विश्वास और साख का परिणाम बताया।
हालांकि, भूपेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि कुछ वर्तमान जनप्रतिनिधियों की ओर से कार्यक्रम को असफल करने का प्रयास किया गया। उन्होंने दावा किया कि कुछ अधिकारियों को कार्यक्रम में आने से रोका गया और लोगों की भागीदारी कम करने के लिए आसपास की पंचायतों में समानांतर कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये आरोप एफपीओ सचिव की ओर से लगाए गए हैं। इसके बावजूद उनके अनुसार स्थानीय लोगों के सहयोग से उत्सव सफल रहा।
समापन समारोह में केवीके सुंदरनगर के प्रभारी डॉ. पंकज सूद ने एफपीओ के काम की सराहना की। उन्होंने किसानों और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को महत्वपूर्ण बताया।
एफपीओ ने आने वाले समय में दो हजार सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक किसानों और महिलाओं को संगठन से जोड़कर उन्हें खेती-बागवानी से जुड़े अवसरों का लाभ दिलाना है।
कार्यक्रम में डॉ. एलके शर्मा ने किसानों को शिवा परियोजना समेत बागवानी उत्पादों के भंडारण और प्रोसेसिंग के बारे में जानकारी दी। किसानों को बताया गया कि कृषि और बागवानी उत्पादों को सिर्फ कच्चे रूप में बेचने के बजाय उनकी प्रोसेसिंग और बेहतर भंडारण से भी आय के नए अवसर तैयार किए जा सकते हैं।
वहीं इफको के जिला प्रभारी डॉ. राजेश गलोटिया ने किसानों को खाद और नैनो यूरिया के इस्तेमाल की जानकारी दी।
एफपीओ धर्मपुर ने किसानों के लिए एक और सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। सचिव भूपेंद्र सिंह के अनुसार अब स्थानीय स्तर पर जौई, बरसीम, गेहूं और सब्जियों के बीज उपलब्ध करवाए जाएंगे।
इन बीजों को पाड़छु में राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे रोजाना उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जाएगी। इससे आसपास के किसानों को बीज खरीदने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा।
कार्यक्रम के अंत में सहकार उत्सव को सफल बनाने में सहयोग देने वाले लोगों और संस्थाओं को सम्मानित किया गया। आयोजकों ने जनसहयोग को इस आयोजन की सफलता का अहम आधार बताया।
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