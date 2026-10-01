{"_id":"6abde6569fe144daf90ea76c","slug":"video-mandi-pathankot-highway-alto-car-collides-road-roller-six-injured-three-children-2026-10-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"मंडी: रोलर से टकराई ऑल्टो कार, तीन बच्चों समेत छह गंभीर घायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मंडी जिले के पधर में मंडी-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज रफ्तार ऑल्टो कार सड़क किनारे खड़े रोड रोलर से टकरा गई। हादसा भटेहड़-कुन्नू के पास सुबह करीब पौने सात बजे हुआ। बताया जा रहा है कि चालक को नींद की झपकी आने के बाद कार अनियंत्रित हुई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में तीन बच्चों समेत छह लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तीन बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद जोनल अस्पताल मंडी रेफर किया गया है।

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