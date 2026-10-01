हिमाचल प्रदेश: मंडी-पठानकोट हाईवे पर रोलर से टकराई ऑल्टो, तीन बच्चों समेत छह गंभीर घायल; कार के उड़े परखच्चे

जानकारी के अनुसार ऑल्टो कार मंडी से पधर की ओर जा रही थी। सुबह करीब पौने सात बजे भटेहड़ गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माण कार्य चल रहा था। निर्माण कंपनी ने रोड रोलर को सड़क के किनारे खड़ा किया हुआ था। इसी दौरान कार अचानक अनियंत्रित हो गई और सीधे रोड रोलर के पिछले हिस्से से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार की दिशा बदल गई और वह घूमकर मंडी की ओर मुड़ गई। हादसे में कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसके परखच्चे उड़ गए।टक्कर की जोरदार आवाज सुनकर आसपास के लोग और निर्माण कंपनी के सुरक्षा कर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे। कार में फंसे घायलों को बाहर निकालने के लिए स्थानीय लोगों ने मदद की। हादसे की सूचना मिलने के बाद 108 एंबुलेंस मौके पर पहुंची। सभी घायलों को उपचार के लिए नागरिक अस्पताल पधर ले जाया गया।

मंडी-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर वीरवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। भटेहड़-कुन्नू के पास तेज रफ्तार ऑल्टो कार सड़क किनारे खड़े रोड रोलर से जा टकराई। हादसे में तीन बच्चों समेत छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार चालक को नींद की झपकी आने के बाद कार अनियंत्रित हो गई थी।

तीन बच्चों को मंडी किया रेफर

पधर अस्पताल में घायलों को प्राथमिक उपचार दिया गया। हालत गंभीर होने के कारण तीन बच्चों को जोनल अस्पताल मंडी रेफर किया गया है। हादसे में घायल अन्य लोगों का भी अस्पताल में उपचार चल रहा है। हादसे के बाद मौके पर कुछ समय के लिए अफरातफरी का माहौल रहा। स्थानीय लोगों और सुरक्षा कर्मियों की मदद से घायलों को समय रहते वाहन से बाहर निकाला गया।



पुलिस ने शुरू की जांच

हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक तौर पर चालक को नींद की झपकी आने की बात सामने आई है, हालांकि हादसे के वास्तविक कारणों का पता पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही चलेगा। पुलिस हादसे से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है। निर्माण कार्य के दौरान सड़क किनारे खड़े रोड रोलर की स्थिति और मौके की परिस्थितियों को भी जांच में शामिल किया जा सकता है।