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हिमाचल प्रदेश: मंडी-पठानकोट हाईवे पर रोलर से टकराई ऑल्टो, तीन बच्चों समेत छह गंभीर घायल; कार के उड़े परखच्चे

Thu, 01 Oct 2026 10:20 AM IST
Ankesh Dogra संवाद न्यूज एजेंसी, पधर (मंडी)।
संवाद न्यूज एजेंसी, पधर (मंडी)। Published by: Ankesh Dogra Updated Thu, 01 Oct 2026 10:20 AM IST
सार

मंडी जिले के पधर में मंडी-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज रफ्तार ऑल्टो कार सड़क किनारे खड़े रोड रोलर से टकरा गई। हादसा भटेहड़-कुन्नू के पास सुबह करीब पौने सात बजे हुआ। बताया जा रहा है कि चालक को नींद की झपकी आने के बाद कार अनियंत्रित हुई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में तीन बच्चों समेत छह लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तीन बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद जोनल अस्पताल मंडी रेफर किया गया है।

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दुर्घटनाग्रस्त कार। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
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मंडी-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर वीरवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। भटेहड़-कुन्नू के पास तेज रफ्तार ऑल्टो कार सड़क किनारे खड़े रोड रोलर से जा टकराई। हादसे में तीन बच्चों समेत छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार चालक को नींद की झपकी आने के बाद कार अनियंत्रित हो गई थी।

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सुबह करीब पौने सात बजे हुआ हादसा
जानकारी के अनुसार ऑल्टो कार मंडी से पधर की ओर जा रही थी। सुबह करीब पौने सात बजे भटेहड़ गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माण कार्य चल रहा था। निर्माण कंपनी ने रोड रोलर को सड़क के किनारे खड़ा किया हुआ था। इसी दौरान कार अचानक अनियंत्रित हो गई और सीधे रोड रोलर के पिछले हिस्से से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार की दिशा बदल गई और वह घूमकर मंडी की ओर मुड़ गई। हादसे में कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसके परखच्चे उड़ गए।
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स्थानीय लोगों ने पहुंचकर बचाई जान
टक्कर की जोरदार आवाज सुनकर आसपास के लोग और निर्माण कंपनी के सुरक्षा कर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे। कार में फंसे घायलों को बाहर निकालने के लिए स्थानीय लोगों ने मदद की। हादसे की सूचना मिलने के बाद 108 एंबुलेंस मौके पर पहुंची। सभी घायलों को उपचार के लिए नागरिक अस्पताल पधर ले जाया गया।

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तीन बच्चों को मंडी किया रेफर
पधर अस्पताल में घायलों को प्राथमिक उपचार दिया गया। हालत गंभीर होने के कारण तीन बच्चों को जोनल अस्पताल मंडी रेफर किया गया है। हादसे में घायल अन्य लोगों का भी अस्पताल में उपचार चल रहा है। हादसे के बाद मौके पर कुछ समय के लिए अफरातफरी का माहौल रहा। स्थानीय लोगों और सुरक्षा कर्मियों की मदद से घायलों को समय रहते वाहन से बाहर निकाला गया।

पुलिस ने शुरू की जांच
हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक तौर पर चालक को नींद की झपकी आने की बात सामने आई है, हालांकि हादसे के वास्तविक कारणों का पता पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही चलेगा। पुलिस हादसे से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है। निर्माण कार्य के दौरान सड़क किनारे खड़े रोड रोलर की स्थिति और मौके की परिस्थितियों को भी जांच में शामिल किया जा सकता है।
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