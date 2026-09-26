एशियन गेम्स: कप्तान पुष्पा राणा बोलीं- जीत की खुशी को शब्दों में बयां करना मुश्किल, कड़ी मेहनत रंग लाई

युवा मेहनत करें, नशे से दूर रहें: पुष्पा

पुष्पा ने कहा कि फिलहाल अगले टूर्नामेंट की तारीखें तय नहीं हुई हैं, लेकिन टीम का लक्ष्य स्पष्ट है। खिलाड़ी आगे भी पूरी मेहनत के साथ देश के लिए खेलना चाहती हैं और अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश का नाम रोशन करना चाहती हैं। युवा पीढ़ी को संदेश देते हुए पुष्पा ने कहा कि युवाओं को कड़ी मेहनत करनी चाहिए और नशे से दूर रहना चाहिए। खेल और मेहनत के जरिये युवा अपने लिए बेहतर भविष्य बना सकते हैं। पुष्पा ने खिलाड़ियों के सम्मान और भविष्य से जुड़े मुद्दे को भी उठाया। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धियों के अनुरूप सम्मान, सुविधाएं और रोजगार के अवसर मिलने चाहिए। सरकारों को खिलाड़ियों की उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें उचित सहयोग और नौकरी के अवसर देने चाहिए, ताकि उन्हें भविष्य के लिए बेहतर अवसर मिल सकें।