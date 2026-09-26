हिमाचल: चार दिन बरसेंगे बादल, आज से करवट बदलेगा माैसम; शिमला में छाए बादल, छह जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

किस जिले किस दिन किस स्तर का अलर्ट

27 सितंबर को सिरमौर जिले में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जबकि बिलासपुर, मंडी, शिमला और सोलन व किन्नाैर जिले के लिए येलो अलर्ट है। 28 सितंबर को शिमला, सोलन व सिरमाैर जिले के लिए येलो अलर्ट है। वहीं 27 और 28 सितंबर को ऊना, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, किन्नौर और स्पीति इलाके के कुछ हिस्सों में मध्यम बारिश होने की बहुत संभावना है। इसी तरह 26 से 28 सितंबर के दौरान शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में और 27 सितंबर को किन्नौर, बिलासपुर, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी में कुछ जगहों पर 40 से 50 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का अलर्ट है। आज शिमला, सिरमाैर, व किन्नाैर में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम व कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने के आसार हैं। जबकि कुल्लू, कांगड़ा, मंडी व लाहाैल-स्पीति जिले में हल्की बारिश की संभावना है।