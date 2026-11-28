{"_id":"6b0a88856db0260b490992ed","slug":"video-an-eight-month-wait-sias-family-expresses-their-anguish-as-the-sentencing-hearing-is-postponed-for-a-second-time-2026-11-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: आठ महीने का इंतजार, दूसरी बार टली सजा की सुनवाई तो छलका सिया के परिवार का दर्द","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आठ महीने से अपनी बेटी सिया को इंसाफ दिलाने की आस लगाए बैठे परिवार के लिए 7 दिसंबर की अगली तारीख किसी गहरे जख्म से कम नहीं रही। दूसरी बार सजा की सुनवाई टलने की खबर ने पूरे परिवार को भावुक कर दिया। जिस दिन का इंतजार परिवार सुबह से कर रहा था, उस दिन फिर हाथ में सिर्फ अगली तारीख आई। अदालत के फैसले की उम्मीद में फोन पर टकटकी लगाए बैठे परिजनों की आंखें नम हो गईं और उनके दिल में जमा दर्द जुबां पर आ गया। सिया की मां रक्षा देवी ने भावुक होते हुए कहा कि आखिर सजा सुनाने में इतनी देरी क्यों हो रही है। उन्होंने कहा कि जितनी देरी से फैसला होगा, दोषी को फांसी मिलने की उनकी उम्मीद उतनी ही बढ़ती जा रही है। उन्होंने दो टूक कहा कि उन्हें अब कोई दूसरा फैसला नहीं सुनना, उनकी मांग सिर्फ फांसी की सजा है। वह पहले भी फांसी की मांग कर चुकी हैं और आगे भी इसके लिए अपील करती रहेंगी। सिया की ताई मीना देवी भी इस देरी से बेहद आहत नजर आईं। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर बार-बार अगली तारीख क्यों दी जा रही है। वहीं सिया की चाची कुसुम लता रोते हुए अपनी पीड़ा नहीं रोक पाईं। उन्होंने कहा कि आज भी उनके बच्चे के मामले में फैसला नहीं हुआ। परिवार ने कर्ज उठाकर बच्चों को पाला और जिंदगी भर मेहनत की, लेकिन आज उन्हें न्याय के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की कि मेडिकल जांच या बीमारी की आड़ में फैसले को आगे न बढ़ाया जाए और दोषी को फांसी की सजा मिले। परिवार का दर्द अब एक ही सवाल में सिमट गया है आखिर सिया को इंसाफ कब मिलेगा।

... और पढ़ें