{"_id":"6ad73bfd730b624bb90e8887","slug":"video-video-raghunaths-town-gets-decked-up-for-the-international-kullu-dussehra-watch-the-live-report-2026-10-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा के लिए सज गई रघुनाथ की नगरी, देखे लाइव रिपोर्ट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के लिए तैयारियां पूरी हो गई हैं। बुधवार शाम करीब चार बजे ढालपुर के रथ मैदान में भगवान रघुनाथ की भव्य रथयात्रा के साथ सात दिवसीय उत्सव का आगाज होगा। जिला भर के सैकड़ों देवी-देवता इस ऐतिहासिक आयोजन में शामिल होंगे। 21 से 27 अक्तूबर तक चलने वाले उत्सव में जहां देव और लोक संस्कृति की झलक दिखेगी, वहीं कला केंद्र में सात दिन तक रंगारंग सांस्कृतिक संध्याएं सजेंगी। देश-विदेश के कलाकारों के साथ बॉलीवुड और पंजाबी गायक भी अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों का मनोरंजन करेंगे।

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