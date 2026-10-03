{"_id":"6ac0b2d28fdc12e6b90e3517","slug":"video-video-influx-of-tourists-in-kullu-ahead-of-winter-season-roads-jammed-2026-10-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: विंटर सीजन से पहले कुल्लू में सैलानियों का सैलाब, सड़कें जाम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जिला कुल्लू में विंटर पर्यटन सीजन शुरू होने से पहले ही सैलानियों की आमद बढ़ने लगी है। खासकर सप्ताह के अंतिम दिनों में मनाली के साथ-साथ मणिकर्ण और बंजार घाटी में भी पर्यटकों की आवाजाही बढ़ गई है। पर्यटकों की संख्या बढ़ने से पर्यटन स्थलों की रौनक बढ़ गई है। वहीं कई स्थानों पर सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ने से जाम की स्थिति भी बनने लगी है। पर्यटन कारोबारियों को आने वाले दिनों में पर्यटकों की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है।

... और पढ़ें