Kullu News: जांच कमेटी ने पौने चार करोड़ के नुकसान की सौंपी रिपोर्ट
संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू Updated Sat, 03 Oct 2026 10:56 AM IST
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सैंज (कुल्लू)। पार्वती जल विद्युत परियोजना चरण-दो के टनल रिसाव से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए गठित जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट उपमंडलाधिकारी बंजार को सौंप दी है।
रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्र में निजी और सरकारी संपत्तियों को करीब पौने चार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। हालांकि, बागवानी और अन्य मदों के नुकसान को अभी पूरी तरह शामिल किया जाना बाकी है। ऐसे में नुकसान का आंकड़ा बढ़ सकता है। अभी सात मदों में मुआवजे को सैद्धांतिक मंजूरी दी है।
कमेटी के आकलन के अनुसार कृषि विभाग ने फसल नुकसान 7.20 लाख रुपये आंका है। उद्यान विभाग ने 496+15 प्रभावित फलदार पौधों के नुकसान का आकलन 27,50,878 रुपये किया है। विभाग के अनुसार यह आंकड़ा और बढ़ सकता है।
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मृदा संरक्षण विभाग ने भूमि सुधार एवं संरक्षण कार्यों के लिए 9.50 लाख रुपये, वन विभाग ने प्रत्यक्ष वनस्पति और पौधरोपण के नुकसान के लिए नौ लाख रुपये और जल शक्ति विभाग ने रैला क्षेत्र की जलापूर्ति योजना के नुकसान के लिए 3.50 लाख रुपये का आकलन किया है।
लोक निर्माण विभाग ने सड़क बहाली कार्यों के लिए 1,87,52,250 रुपये और सात क्षतिग्रस्त ढांचों के लिए 1,38,58,000 रुपये का नुकसान आंका है। समझौते के मुताबिक नुकसान के कुछ अन्य बिंदुओं को रिपोर्ट में जोड़ना अभी बाकी है। इसके चलते कुल नुकसान का आंकड़ा और बढ़ने की संभावना है।
एनएचपीसी के नुकसान का आकलन अलग
टनल रिसाव से एनएचपीसी को हुए नुकसान का आकलन इसमें शामिल नहीं है। परियोजना प्रबंधन अपने स्तर पर इसका आकलन कर रहा है। हालांकि अभी तक एनएचपीसी की ओर से नुकसान का आंकड़ा सार्वजनिक नहीं किया गया है।
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रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्र में निजी और सरकारी संपत्तियों को करीब पौने चार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। हालांकि, बागवानी और अन्य मदों के नुकसान को अभी पूरी तरह शामिल किया जाना बाकी है। ऐसे में नुकसान का आंकड़ा बढ़ सकता है। अभी सात मदों में मुआवजे को सैद्धांतिक मंजूरी दी है।
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कमेटी के आकलन के अनुसार कृषि विभाग ने फसल नुकसान 7.20 लाख रुपये आंका है। उद्यान विभाग ने 496+15 प्रभावित फलदार पौधों के नुकसान का आकलन 27,50,878 रुपये किया है। विभाग के अनुसार यह आंकड़ा और बढ़ सकता है।
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मृदा संरक्षण विभाग ने भूमि सुधार एवं संरक्षण कार्यों के लिए 9.50 लाख रुपये, वन विभाग ने प्रत्यक्ष वनस्पति और पौधरोपण के नुकसान के लिए नौ लाख रुपये और जल शक्ति विभाग ने रैला क्षेत्र की जलापूर्ति योजना के नुकसान के लिए 3.50 लाख रुपये का आकलन किया है।
लोक निर्माण विभाग ने सड़क बहाली कार्यों के लिए 1,87,52,250 रुपये और सात क्षतिग्रस्त ढांचों के लिए 1,38,58,000 रुपये का नुकसान आंका है। समझौते के मुताबिक नुकसान के कुछ अन्य बिंदुओं को रिपोर्ट में जोड़ना अभी बाकी है। इसके चलते कुल नुकसान का आंकड़ा और बढ़ने की संभावना है।
एनएचपीसी के नुकसान का आकलन अलग
टनल रिसाव से एनएचपीसी को हुए नुकसान का आकलन इसमें शामिल नहीं है। परियोजना प्रबंधन अपने स्तर पर इसका आकलन कर रहा है। हालांकि अभी तक एनएचपीसी की ओर से नुकसान का आंकड़ा सार्वजनिक नहीं किया गया है।