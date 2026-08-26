{"_id":"6a8e9d7851f3f8d2440b080a","slug":"video-sanskrit-day-dev-sadan-kullu-students-shloka-quiz-competition-2026-08-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"देवसदन कुल्लू में मनाया संस्कृत दिवस, विद्यार्थियों ने श्लोकोच्चारण और प्रश्नोत्तरी में दिखाई प्रतिभा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

देवसदन सभागार कुल्लू में भाषा एवं संस्कृति विभाग और जिला संस्कृत परिषद के संयुक्त तत्वावधान में संस्कृत दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में निजी और सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौरान विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर संस्कृत भाषा के प्रति अपनी रुचि और प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के दौरान श्लोकोच्चारण और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। विद्यार्थियों ने संस्कृत के श्लोकों का प्रभावी ढंग से उच्चारण किया। प्रश्नोत्तरी में भी विद्यार्थियों ने संस्कृत भाषा, साहित्य और भारतीय संस्कृति से जुड़े सवालों के जवाब देकर अपनी जानकारी का परिचय दिया। कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों से आए शिक्षक और छात्र-छात्राएं मौजूद रहे। वक्ताओं ने संस्कृत भाषा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संस्कृत भारत की प्राचीन भाषाओं में से एक होने के साथ देश की संस्कृति, परंपराओं और ज्ञान परंपरा से गहराई से जुड़ी है। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को संस्कृत भाषा से जोड़ने के लिए इस तरह के कार्यक्रम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विद्यार्थियों को संस्कृत के अध्ययन के साथ इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए भी प्रेरित किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को संस्कृत भाषा के प्रति रुचि बढ़ाने और भारतीय संस्कृति की समृद्ध विरासत से परिचित कराने का संदेश दिया गया।

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