Kullu News: कचरा प्रबंधन व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए बनेगी क्यूआरटी

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शहर के किसी क्षेत्र में कचरा न उठने की शिकायत मिलते ही टीम मौके पर पहुंचेगी और कचरा उठवाकर समस्या का समाधान करवाएगी। नगर परिषद ने सफाई व्यवस्था को सुचारु करने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है।नई व्यवस्था के तहत शहर में डोर-टू-डोर कचरा एकत्रीकरण और निष्पादन की जिम्मेदारी निजी कंपनी को सौंपने की तैयारी है। घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से नियमित रूप से कचरा उठाया जाएगा।इसके साथ कचरा एकत्र करने वाले कर्मचारियों की लोकेशन की निगरानी भी की जाएगी, ताकि यह पता चल सके कि कर्मचारी निर्धारित क्षेत्र में पहुंचा है या नहीं।किसी क्षेत्र में कचरा न उठने की शिकायत मिलते ही क्यूआरटी को सक्रिय किया जाएगा। टीम संबंधित स्थान पर पहुंचकर कचरा उठवाएगी और समस्या का निपटारा करेगी। नगर परिषद और सफाई व्यवस्था संभालने वाली कंपनी की संयुक्त क्यूआरटी बनाने की योजना है।इससे शहर में जगह-जगह कचरा जमा होने की समस्या पर अंकुश लगने की उम्मीद है।एक साल तक डंप रहा 600 टन कचरावर्तमान में कुल्लू शहर में सुबह समय पर कचरा एकत्रित नहीं हो पा रहा है। कई स्थानों पर कचरे के ढेर लगे होने से बदबू फैल रही है। नियमित निष्पादन न होने के कारण कचरा लंबे समय तक डंप रहता है। सरवरी स्थित एमआरएफ साइट में भी करीब एक साल से डंप कचरे को हाल ही में हटाया गया है। एक सप्ताह में करीब 600 टन कचरा ट्रकों में भरकर निष्पादित किया गया।नगर परिषद ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। सफाई व्यवस्था जिस कंपनी को सौंपी जाएगी, उसके साथ मिलकर क्यूआरटी बनाई जाएगी। यह टीम कचरे से संबंधित शिकायतों का मौके पर निपटारा करेगी। -सचिन ठाकुर, कनिष्ठ अभियंता, नगर परिषद कुल्लू