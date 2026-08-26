Kullu News: युवाओं ने सीखे आपदा प्रबंधन और कॅरिअर निर्माण के गुर

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भुंतर (कुल्लू)। मेरा युवा भारत कुल्लू की ओर से बजौरा में आयोजित तीन दिवसीय लीडरशिप बूट शिविर का समापन हो गया। जिला युवा अधिकारी प्रतिभा शर्मा के मार्गदर्शन में आयोजित शिविर में युवाओं को नेतृत्व क्षमता, आपदा प्रबंधन और कॅरिअर निर्माण की जानकारी दी गई। जिला आपदा प्रबंधन के राकेश कुमार ने आपदा से पहले की तैयारियों और बचाव उपायों की जानकारी दी। होमगार्ड टीम ने व्यावहारिक अभ्यास करवाकर बचाव तकनीकें सिखाईं। डाइट कुल्लू के प्रधानाचार्य सुरेंद्र शर्मा ने कॅरिअर निर्माण, कौशल विकास और रोजगार के अवसरों पर युवाओं का मार्गदर्शन किया। शिविर में नेशनल यूथ वालंटियर्स लक्ष्मी कश्यप, तनुजा, किरण और निहाल समेत अन्य स्वयंसेवकों व प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान युवाओं ने नेतृत्व, टीमवर्क, आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और आपदा प्रबंधन से जुड़े कौशल सीखे। संवाद