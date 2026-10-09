{"_id":"6ac8ab9499603f36aa097248","slug":"video-kullu-rajeev-bindal-jp-nadda-rally-preparations-2026-10-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"कुल्लू: नड्डा की जनसभा की तैयारियों को लेकर कुल्लू पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के प्रस्तावित दौरे को लेकर हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल कुल्लू पहुंचे। यहां पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। उनके दौरे का उद्देश्य आगामी जनसभा की तैयारियों का जायजा लेना और कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय स्थापित करना रहा। राजीव बिंदल ने कुल्लू स्थित सर्किट हाउस में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के दौरे और जनसभा के आयोजन से जुड़ी तैयारियों पर विचार-विमर्श किया गया। इस दौरान कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय बनाने पर भी चर्चा हुई। राजीव बिंदल ने बताया कि 11 अक्टूबर को पतलीकूहल में जनसभा आयोजित की जाएगी। इसमें केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा मुख्य रूप से शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि जनसभा की तैयारियों का जायजा लेने और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करने के लिए वह कुल्लू पहुंचे हैं।

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