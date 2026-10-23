{"_id":"6adb23486f708c218b0adfe5","slug":"video-kullu-dussehra-folk-dance-competition-lal-chand-prarthi-kalakendra-2026-10-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"कुल्लू दशहरा: कलाकेंद्र में लोकनृत्य प्रतियोगिता का आगाज, नाटियों पर झूमे दर्शक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के तीसरे दिन ऐतिहासिक लाल चंद प्रार्थी कलाकेंद्र में लोकनृत्य प्रतियोगिता शुरू हुई। पहले दिन 10 से अधिक महिला और युवक मंडलों के सांस्कृतिक दलों ने कुल्लवी पारंपरिक वेशभूषा में नाटियां प्रस्तुत कर दर्शकों का मनोरंजन किया। प्रतियोगिता के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक दलों ने कुल्लवी लोक संस्कृति की झलक पेश की। पारंपरिक वेशभूषा में कलाकारों ने नाटियां प्रस्तुत कीं, जिन्हें देखने के लिए दर्शक मौजूद रहे। लोकनृत्य की प्रस्तुतियों ने उत्सव में सांस्कृतिक रंग भर दिए। प्रतियोगिता में डॉ. सूरत ठाकुर सहित चार निर्णायक सांस्कृतिक दलों की प्रस्तुतियों का आकलन कर रहे हैं। जिला भाषा अधिकारी की अगुवाई में आयोजित इस प्रतियोगिता में महिला और युवक मंडलों के दल अपनी लोकनृत्य प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। लोकनृत्य प्रतियोगिता अगले दिन भी जारी रहेगी। प्रतियोगिता के समापन पर विजेता और उपविजेता दलों को पुरस्कृत किया जाएगा। इस आयोजन के माध्यम से कुल्लू दशहरा उत्सव में स्थानीय लोकनृत्य और पारंपरिक संस्कृति को मंच दिया जा रहा है।

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