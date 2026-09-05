कुल्लू: बीस भादो पर तीर्थ स्थलों में उमड़ा आस्था का सैलाब, श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी

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जिला कुल्लू के विभिन्न तीर्थ स्थलों में बीस भादो के पावन अवसर पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही श्रद्धालुओं के तीर्थ स्थलों पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। श्रद्धालुओं ने बारी-बारी से पवित्र स्थलों पर पहुंचकर डुबकी लगाई और विधिवत स्नान कर पुण्य अर्जित किया। जिया संगम स्थल पर भी सुबह से ही सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। यहां श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया और धार्मिक परंपराओं के अनुसार पूजा-अर्चना कर सुख-समृद्धि की कामना की। बीस भादो के अवसर पर तीर्थ स्थलों में दिनभर श्रद्धालुओं की चहल-पहल बनी रही।

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